KLESLA: Páni kluci. Pirátský amatérismus poškozuje mladé politiky

Slunečné víkendové odpoledne počínajících prázdnin přímo svádí jen tak se lenošivě projít po náplavce nebo si třeba zademonstrovat za svobodu internetu. Potud se dá nápadu Pirátů sejít se v neděli na pražském Palackého náměstí stěží něco vytknout. Jinak bylo ale všechno špatně. Sice se konečně probudili a jako strana nesoucí celoevropsky vlajku věcí digitálních se pustili do boje kolem euroreformy autorských práv v online světě, jenže se probudili opět pozdě.

Klíčové hlasování proběhlo už minulý týden a vypadá to tak, že si naši parlamentní „digitální šampioni“ vše pouze přečetli v novinách. Tomu by napovídala i erudovaná prohlášení jejich kapitánů jako „díky internetu můžeme komunikovat“. Což nepřekvapí z úst staršího komunisty na Prvního máje, u rádoby moderního mladého politika prvního července ale taková povrchnost věru zamrzí. Není se tedy co divit, že i přes pěkné počasí vyburcovali jen pár desítek příznivců, z nichž většina měla trička a vlajky protiunijní Strany svobodných občanů a přišli by demonstrovat proti čemukoliv z Bruselu. Z reproduktorů se pak linula hudba velebící kouření marihuany.

Tragikomická scénka je naneštěstí přesným odrazem nejmladší parlamentní strany. Podobně se jim podařilo onehdá zaspat boj o blokování webových stránek, do kterého se vrhli, až když byl zákon schválen. A po připlutí do sněmovny toho v digitální agendě, kde mají excelovat, také moc nepředvedli. Tedy přesněji – nepředvedli zhola nic. Piráti se zkrátka ohánějí online mořem, ve kterém však takříkajíc plavou.

Na druhou stranu se ale zvládají chovat všudybylsky a všechnoznalsky a štvát tím kolegy v poslaneckých škamnech. Přesně to ukazuje výstup šéfa vládních poslanců Faltýnka, který se v televizní debatě chvíli před nedělní demonstrací pustil do pirátského místopředsedy Michálka. Otázka „A kolik vám je let?“ nepříjemně připomíná klausovské „A vy jste kdo?“, ve zbytku měl ale předseda klubu ANO žel pravdu.

Piráti se zatím nedokázali domluvit s nikým na ničem, jako konstruktivní opozice selhávají, mají silné a často arogantní řeči a předvádějí jen přešlapy. Což dokreslují i Michálkovy posměšné úšklebky. Není divu, že pirátské preference poprvé propadly, což je ale špatná zpráva i pro všechny mladé politiky, které tahle amatérská posádka chtě nechtě reprezentuje. Bohužel se voličům zdá, že si na politiku jen tak prázdninově hrají, což přestane být zábavné nejpozději koncem léta.