KLESLA: Pohled z Arizony. Mezinárodní politika volby v USA nevyhrává

PRAHA Rozhodně budu znovu kandidovat! Zdá se, že to všichni chtějí, prohlásil se svým nezaměnitelným šarmem americký prezident během památné návštěvy Británie. A neopomněl dodat, že pro klání o Bílý dům v roce 2020 nevidí žádného protikandidáta a samozřejmě ani žádného demokrata, který by ho mohl porazit. Tady nemá ani smysl nadechovat se k nesouhlasu. Donald Trump jistě najde vyzyvatele, dost možná i ve vlastní Republikánské straně. Klíčová otázka dnes je, nakolik jsou už teď jeho kroky vedeny předvolební kampaní, a to i před listopadovými volbami do Kongresu.

Pokud by v něm Trump ztratil většinu, bude mít mnohem těžší cokoliv prosadit, což samozřejmě negativně ovlivní i jeho šance na znovuzvolení. Historická zkušenost je proti němu: ve volbách uprostřed funkčního období, zvaných „midterms“, ztratila prezidentova strana pokaždé od občanské války nejméně 32 křesel ve sněmovně a dvě v Senátu. A právě dva senátoři a jen 24 kongresmanů může na podzim zvrátit poměr sil v neprospěch Trumpových republikánů.

Klíčový je tedy každý stát, především ty, které nestojí pevně na žádné straně. Jako je třeba Arizona, kterou dosud zastupuje republikánská ikona John McCain, jenž bojuje s rakovinou v posledním stadiu a Trumpa prý nechce ani na svém pohřbu. Pro nejmocnějšího muže světa je proto dnes zásadní, co si o jeho krocích myslí třeba arizonský farmář, u kterého sám vyhrál jen s odřenýma ušima doslova o pár procent.



Zkušenost říká, že zahraniční politika není pro domácí americké volby zase tak významná. Roli hrají jen velká gesta, jež ukazují, že prezident je silná a globálně respektovaná osobnost. Těch se Trump dopouští často a rád a můžeme se těšit na další třesení rukama a ukázky tvrdé linie. Jinak ale farmáře z Arizony víc zajímá jeho vlastní příjem nebo právo na potrat. Pokračování ve funkci si na mezinárodním poli může Trump spíš překazit, krom skandálu s Ruskem hlavně nepovedenou obchodní válkou, ruinující ekonomiku USA.