KLESLA: Polibky smrti. Zemanův největší trumf je ‚pražská kavárna‘

Netrvalo to ani 24 hodin od výsledku prvního kola prezidentských voleb a sešli se zástupci kulturní fronty v čele s Michaelem Kocábem. Doslova na scéně, v pražském Švandově divadle, vymýšleli, jak pomohou Jiřímu Drahošovi v cestě na Hrad. Z řad kandidátových příznivců se okamžitě ozvaly úpěnlivé prosby, ať jenom to nedělají, případně zda by nešlo angažované umělce poslat třeba na 14 dnů někam za sluníčkem, hlavně hodně daleko. Podpora Kocába a spol. se v české politice vykládá jako polibek smrti.

Muzikant naposledy podpořil v říjnových volbách TOP 09, která do sněmovny prošla jen s odřenýma ušima. Před pěti lety se halasně postavil za „demokratické kandidáty“, kteří prohráli na celé čáře. Není tak divu, že letos nakonec třetí Pavel Fischer prosil aktéry Kroměřížské výzvy, ať od něj dají raději ruce pryč.



Jenže Kocáb je ještě ten menší problém. Už v sobotu se profesor Drahoš stal pro exkluzivní strážce liberálních hodnot nedotknutelným a hlavně nekritizovatelným mesiášem, který nás zbaví od všeho zlého. Pro jistotu ve veřejném prostoru a zvláště na sociálních sítích ukřičí každého, kdo si jen troufne zeptat na něco nepříjemného v souvislosti s Drahošovou kampaní. A neomylně tak pomohou k vítězství Miloši Zemanovi, podobně jako pomohla arogance amerických elit do Bílého domu Donaldu Trumpovi. Všemožní pseudomanažeři, kteří celé dny sbírají lajky na Facebooku a Twitteru a kádrují lidi na ty správné a špatné zastánce těch „pravých hodnot“, symbolizují to, co běžní lidé nenávidí na pražské elitě. Jak hanlivě říká stávající hlava státu – „pražské kavárně“.

Profesor Drahoš teď potřebuje hlavně přesvědčit všechny, kteří v prvním kole volili ostatní Zemanovy vyzyvatele, protože ti patrně měli nějaký důvod nevolit jeho. Potřebuje otevřeně vysvětlit vše, co může vzbudit jen stín pochybností. Od dosavadního šéfa kampaně, kontroverzního podnikatele Jakuba Kleindiensta, přes angažmá bratrů Kolářových a jejich vazby na skupinu PPF miliardáře Petra Kellnera po peníze od sporných sponzorů. Zatím se mu daří společně s velkou podporou protikandidátů Fischera, Horáčka a Hilšera komunikovat na jedničku. Heslo „zavřete oči a myslete na Anglii“ mezi příznivci by pro něj ale bylo polibkem smrti.