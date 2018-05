KLESLA: Poučení laici. Vše, co potřebujete vědět o Pirátské straně

PRAHA V té zprávě je prostě všechno. Pirátský poslanec byl chycen, když upirátil elektřinu ze svého služebního bytu, protože v něm těžil kryptoměnu, lovil digitální poklad. Omluvil se s tím, že mu byla zima a počítačem si zároveň přitápěl. Teď jen zjistit, jestli se Tomáš Vymazal projde za odměnu po pirátském prkně, nebo ho spolustraníci rovnou protáhnou pod kýlem.

Piráti víc než půl roku od voleb v mnoha ohledech stále překvapují. Především personálním obsazením, které se zatím projevuje především v podobných bezelstnostech, ne ve slibované svěží bríze do poslaneckých škamen. Vymazal a jeho kolegové by měli na prkno hlavně, aby přiznali, co vlastně konkrétně za půl roku udělali. A to třeba právě v digitální oblasti a přímo v kryptoměnách.

Zůstal námi volený a placený pirát jen u jejich těžby, tedy na úrovni, kterou zvládá pubertální školák, nebo se aktivně zapojil do zkoumání, jaká pozitiva a hrozby kryptoměny přinášejí pro voliče a celou českou ekonomiku? Kolikrát se sešel s Českou národní bankou, Evropskou komisí, ministerstvem financí a finančními institucemi? A jak reagoval na jejich globální problém se spotřebou energie, protože zanedlouho má jen bitcoin spálit tolik co celé Rakousko? Prý neví, kolik elektřiny to vůbec mohlo být…



Piráti podobnými výstřelky právě v digitální oblasti – která má být jejich moře – odhalují svoji pravou podstatu. Nepracují jako zapálení profesionálové, ale nanejvýš jako poučení laici, kteří navíc nejsou ani bůhvíjak aktivní. Jejich návrhy na řešení problémů Uberu či Airbnb kopírují nebo následují ostatní strany, sami nic nového nepřinášejí. Namísto odhodlaných rabijátů nám tak do sněmovny připlula parta, co se akorát tak ráda poslouchá.