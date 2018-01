KLESLA: Praha na kolenou. Hlavní město je zanedbané a doslova se rozpadá

Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) a radní Petr Dolínek (ČSSD) se poslední dobou opravdu snaží. Prohrát podzimní komunální volby. Jinak už ani nejde vysvětlit řadu nešťastných příhod, které naši matičku stověžatou a její obyvatele postihly. Mosty, koleje, stanice metra a další infrastruktura se Pražanům rozpadají pod nohama. Do toho se jim městský dopravní podnik rozhodl vylepšit život plánovanými uzavírkami. A to alespoň na pěkných tři čtvrtě roku. Hlavně žádný spěch.

Naposledy se magistrát probral minulý týden, když ze dne na den uzavřel klíčový Libeňský most přes Vltavu, který chátrá už několik dekád, přičemž o havarijním stavu se mluví už léta. Ze čtvrti Palmovka se tak kvůli dalším dopravním omezením pomalu, ale jistě stává ostrov. No a když už máme dopravní kolaps na pravém břehu řeky, proč si ho nedopřát i na tom levém? Takže od tohoto týdne je kvůli opravám praskajících kolejí přerušena dopravní tepna vedoucí po Malé Straně.



Dokonce vznikl web s názvem Co je v Praze všechno zavřeno?. Výčet je to věru smutný. Pět mostů, z čehož Trojskou lávku už opravdu nikdo neopraví. Dál šest stanic metra, z nichž jedna nám padá na hlavu a ve třech – včetně slavné stanice s nosiči kufrů – se staví eskalátory. Za dobu, v níž v Číně postaví město střední velikosti včetně stanic podzemní dráhy. I s těmi eskalátory. V neposlední řadě tu máme trojici klíčových tramvajových tratí a nadto se uvažuje o uzavírce dalšího mostu. Pojem Nuselský most se pak už všichni bojí jen vyslovit. Snad se stihne vykopat plánovaná nová linka metra, než se zřítí do údolí a jižní část Prahy se odtrhne nejen dopravně.

Muselo to ale skutečně dojít tak daleko? Opravdu nám musí praskat koleje a padat mosty? Nedalo se investovat do oprav dřív? Samozřejmě není vše vina jen současného magistrátu, mnohé mají na svědomí jeho předchůdci. Způsob, jakým dnes hlavní město flikuje největší průšvihy a zároveň Pražanům ještě víc znepříjemňuje život, ale připomíná situaci, kdy si spletlo hasicí přístroj s kanystrem benzinu.