KLESLA: Princezna Koloběžka. Kolik dopravních značek snese pražský volič?

PRAHA Samo to jezdí-nejezdí, motor to má-nemá, SPZ to potřebuje-nepotřebuje a na chodník to smí-nesmí. Hádanka, před kterou stojí nejen pražští radní, zastupitelé a úředníci, jako by přímo vypadla ze slavné Werichovy pohádky o důvtipné rybářské dcerce, která nakonec přechytračila i pana krále. Obyčejný uniformovaný policista obvykle při pohledu na elektrickou koloběžku, rozrážející zoufale uskakující Pražany, nebo nechvalně proslulé pivní šlapadlo odpoví na hádanku přímo pohádkově: kolo. Pokud by snad někomu připadalo, že elektrická motorka či snad deseti ochlasty ověšený vůz úplně nesplňuje definici bicyklu, měl by si uvědomit, že z našich daní placený příslušník právě přijal výklad zákona, který mu umožní nic nedělat a tupě přihlížet.

V podstatě totiž nejde ani tak o hádanku pohádkovou, jako suše právně-technickou. Pokud by byli úředníci stejně důvtipní jako Zdenička, dostali by všechny segwaye, koloběžky a další podobná vozítka, která nemají v úzkých uličkách historických měst co dělat, do správné zákonné definice a všemožní často rusky mluvící šíbři, kteří je nebohým turistům pronajímají, by měli utrum. Prostě by nesměly na chodník, jen na silnici, a to nejen v metropoli, ale ve všech českých městech, kam po vyhnání z Prahy mohou také zamířit. Nebo by mohlo město či ministerstvo skrz vládu využít zákonodárnou iniciativu a změnit zákon. Jenže to by pak policie musela začít pracovat, kontrolovat a nahánět. Dokonce už dnes by mohli policisté zastavovat, kontrolovat technickou způsobilost, dát všem na pivním šlapadle dýchnout či se poptat na povinné ručení.



Místo toho Praha 1, proslulá budováním těch nejzbytečnějších projektů, přijde s další značkou, zakazující vjezd koloběžkám, ovšem zbytečně i jízdu po silnici. Určitě ji pověsí hned pod ty zakazující segwaye. Pod ní se pak jistě objeví další se zákazem příštího jezdítka, které koloběžky bleskově nahradí. A pak další až po značku zakazující nedůvtipné zastupitele. Třeba hned na podzim při komunálních volbách.