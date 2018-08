KLESLA: Pusťte je do funkcí! Piráti slibují experty a prosazují vlastní politiky

Chceme vám pomoct s digitalizací státu, přiberte k tomu naše odborníky, psala nedávno Pirátská strana premiérovi. Naléhání opoziční strany, aby je vláda pustila k práci, za kterou bude sama skládat účty voličům, se může zdát zvláštní, ale pokud opozice nabízí opravdu nezávislé experty, lze udělat výjimku. Trochu přitom zarazilo, že chvíli předtím Piráti vyvěsili inzerát, že shání právě odborníka na e-government.

Jak se ovšem teď ukázalo, oni „odborníci“, které se snaží protlačit do funkcí, jsou samotní členové jejich vedení – předseda Bartoš, místopředseda Michálek, další tři poslanci a kandidát na pražského primátora Hřib. Zvláště u něj se nabízí otázka, jestli se nechce jako neznámé jméno před volbami, které budou už za dva měsíce, hlavně zviditelnit. Především ale Piráti nepřišli s žádnými jasnými kroky a konkrétními doporučeními, co dělat a zlepšit. Prostě jen: koukejte nám dát funkce, protože rozumíme digitálu. Tečka.

Jak moc konkrétně e-governmentu rozumí, prokázal v praxi jejich někdejší předseda Lukáš Černohorský v čele komise pro vyšetřování OKD. Napoprvé se jim nepodařilo doručit pozvání nikomu méně důležitému než Zdeňku Bakalovi a začali vymýšlet různá krkolomná řešení. Načež se jim uhlobaron přes své nohsledy vysmál, protože má datovou schránku – největší vymoženost našeho digitálního státu, do které dostane úřední dopis vždy.

Podle Pirátů jim to prý neprozradilo ministerstvo vnitra, i když seznam schránek je veřejně na internetu. Chtělo by to tak proškolit vlastní piráty, a teprve potom nabízet své služby, jinak to vypadá, že předvolebnímu heslu „Pusťte nás na ně!“ chyběl dovětek „do funkcí“.