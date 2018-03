KLESLA: Státní zaměstnanec. Tvrdík opět pracuje pro stát, tentokrát čínský

PRAHA Armádní „finančák“ ze školy i z povolání, ministr, poradce, šéf aerolinií, který „rozluftoval“ miliony, volební manažer a v posledních letech především čínská spojka v Česku a k nelibosti mnoha fanoušků i „první mezi slávisty“. Pestrá kariéra zavedla Jaroslava Tvrdíka z doslova vojenské služby státu přes významné veřejné funkce až do náručí byznysu, i když pravda stále spjatého s politickou sférou u nás i v zemi draka. Nyní se ale vrací pod křídla státu. Podle zdrojů Reuters přebírá čínská státní investiční agentura kontrolu nad skupinou CEFC, jejíhož šéfa postihl pád. A s nimi i jejího evropského zástupce – Tvrdíka.

Pan podplukovník k tomu všemu přišel jako onen slepý k houslím, a celému podniku ani zdaleka nešéfuje. Ačkoli už v armádě získal přezdívku „Jarda, který to zařídí“, v tomto případě je spíš vyděšeným pozorovatelem, spolu s mnoha bankéři, politiky a hradní osádkou. V Pekingu se mění počasí a pánové v Praze nestačí otevírat a zavírat deštníky. Tohle není obvyklá zakázka pro Miloše Zemana či nedávno zesnulého Miroslava Šloufa, jenž Tvrdíka dirigoval na ministerstvu obrany, kde prý „uměl dobře utrácet, ale opačně mu to moc nešlo“. Tady se hraje o víc. Nakonec by se totiž kromě zmarněných investic mohly začít ptát i vyšetřovatelé v Česku, co tohle znamená a komu a čemu od začátku aktéři sloužili. Politicky si minimálně položme otázku, kvůli čemu musela policie chránit čínské bojůvky v ulicích Prahy?



Můžeme i vážněji spekulovat, zda má státní převzetí souvislost se zástavou nemovitostí CEFC v Česku u J&T banky a jejich zaplombováním na katastru. Pokud šlo o obranný tah, ať už před kýmkoliv, čekají Tvrdíka a spol. zajímavé dny. Uvidíme, jestli se naplní dřívější sliby o investicích třeba do českých financí, které právě v případě J&T banky obezřetně zastavila ČNB.

Každopádně by si měl Tvrdík jako státní služebník nacvičit tradiční čínský pozdrav, se kterým jistě nebude mít problém: „Ať žije předseda Si deset tisíc let!“