KLESLA: Supermusk zasahuje. Urážet záchranáře z thajské jeskyně je nechutné

PRAHA Změní všechna auta na elektromobily a zachrání zakouřenou planetu, jeho potrubní doprava nad i pod zemí propojí svět, dovede lidstvo na Mars a jen tak ve volné chvíli porazí fake news nebo vyřeší nějakou aktuální krizi. Kdo si čte zprávy o Elonu Muskovi, musí nabýt dojmu, že jednoho dne vystoupí a přizná, že je ve skutečnosti Iron Man, Superman nebo jiný komiksový hrdina.

Naposledy se vydal neohroženě do Thajska s – jak jinak než geniálním – řešením na záchranu malých fotbalistů a jejich trenéra. Jenže tady vizionář poněkud narazil – záchranáři o jeho miniponorce prohlásili, že je to blbost a „měl by si ji strčit někam“. Celebritě ovšem ujely nervy a potápěče, který se desítky hodin plazil ve tmě, aby chlapce ze zatopené jeskyně dostal, nazval pedofilem.

Můžeme se pohoršovat, že řada IT milionářů a miliardářů má zbytnělé ego a Muskův exces je jen dalším důkazem. Důležitější ale je, že se do záchranné „operace“ vrhl sám a bez vyzvání přesně ve chvíli, kdy se rozhořela další aféra kolem jeho vlajkové společnosti. Na Twitteru obvinil – stejně jako záchranáře – reportérku Linette Lopezovou ze serveru Business Insider, že podplatila jeho zaměstnance, aby jí předal informace o výrobních problémech Tesly. Pustil se pak nešikovně i do televize CNBC a agentury Reuters, načež odletěl do Thajska.

Začíná to vypadat, že Muskovy dobročinné úmysly jsou čím dál víc vedeny snahou se nejen zviditelnit, ale také zakrýt problémy firmy, která ve velkém pálí miliony od investorů. Reakce za hranicemi příčetnosti svědčí o rostoucí nervozitě a tlaku. Namísto otázky, koho vyrazí zachraňovat příště, bychom se měli ptát, kdo zachrání Elona Muska?