KLESLA: Těžbu v Krušnohoří si musíme dobře rozmyslet

Když se na podzim roku 1897 vydalo na sto tisíc lidí proti proudu řeky Yukonu směrem k nově objeveným nalezištím na Klondiku, začalo se tomu říkat zlatá horečka. Dnes už legendární davové šílenství v mnohém připomíná současný český poprask kolem údajného pokladu v Krušných horách.

Před více než stoletím se podařilo opravdu pohádkově zbohatnout jen zlomku těch, kdo se nehostinnou přírodou dostali až na místo a pak se navíc zvládli i vrátit. Poučení pro dnešek zní, že i na zásobách lithia pořádně vydělá jen hrstka těžařů. Počítat s tím, že nám jen tak spadne do klína nerostné bohatství, které nám zajistí štědré důchody a udělá z Česka – bez práce – bohatou zemi, jako je třeba Norsko, by byla pošetilost srovnatelná s někdejší vírou ve zlaté nugety.



Především dnešní poptávku po lithiu a jeho vysoké ceny diktuje jeho potřeba pro výrobu baterií do mobilů, notebooků i elektroaut. Jenže právě jejich nedostačující kapacita je dnes trnem v oku největším IT obrům, kteří investují miliardy dolarů do vývoje lepší technologie. Ta může klidně přijít dřív než za pět let, kdy se nejdříve má lithium začít těžit, a po českém pokladu pak možná neštěkne ani pes. Celá masivní PR kampaň je proto velmi podezřelá a naskýtá se otázka, co vlastně máme ještě u naší západní hranice tak zajímavého. Těžaři ostatně nezkoumají zdaleka jen jeden prvek, ale pátrají také třeba po cesiu, rubidiu, wolframu a dalších, které mohou mít velký význam v budoucnu.

Vláda by se proto neměla unáhlit, dělat jakékoliv kroky a vydávat povolení, dokud se s těžaři a dalšími lobby jasně nedomluví, o co jim skutečně jde. Následně musí proběhnout klidná celospolečenská debata s dostatkem času o tom, jestli, za jakých podmínek a kým si necháme rozkopat Cínovec a okolí. I když budou velké peníze tlačit sebevíc, nenechme se zmýlit, času je dost. Nejsme na Klondiku.