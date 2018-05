KLESLA: Voják a herečka. Svatba Harryho a Meghan je globální pohádka

PRAHA Narodil se jako nepravděpodobný následník trůnu, na který usedl jeho starší bratr, a tak se dal na vojnu, jak už tak bylo a je v lepších rodinách zvykem. Sloužil i ve skutečném boji a nevázán dvorskou etiketou se nevázal ani ve vztahu k ženám.

Proti všem konvencím své doby si po mnoha jiných kráskách našel neurozenou herečku, se kterou se oženil. Populární bouřlivák, rebel a rozhodně žádný zastánce konzervativní monarchie, o kterém vlastní otec prohlásil, že „by klidně volil opozici“. Oproti všem očekáváním ale nakonec usedl na anglický trůn. Psal se rok 1831 a pětašedesátiletý admirál William Hannoverský, vévoda z Clarence a Saint Andrews, byl korunován králem Vilémem IV. Za pouhých sedm let přinesl říši, nad níž slunce nezapadalo, liberální vítr a založil na úspěšnou vládu své neteře královny Viktorie.



Británie zkrátka zažila už víc šťavnatých příběhů, jaký dnes prožívají miliardy lidí u televizních obrazovek při svatbě bývalého vojáka prince Harryho a neurozené americké herečky Meghan Markleové. Obdobně nepravděpodobným následníkem byl i dnes často připomínaný manželův pradědeček, námořní důstojník a pozdější král Jiří VI., který měl ovšem k bouřliváctví daleko.

Kapitán Henry Wales díky nedávným změnám v pravidlech nástupnictví na trůn nakonec asi opravdu neusedne, nicméně i pohled do historie tak trochu vyvrací, že jde o něco úplně výjimečného či snad vykalkulovaného. Jistě, je to globální pohádka, a ekonomové by dokonce jízlivě řekli, že rozšíří trh s britskou monarchií o USA a černošské publikum podobně jako nedávný filmový hit Černý panter. Není to však první princ v uniformě, který si bere herečku.