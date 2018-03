KLESLA: Zpovykaná Praha. Primátorka zle provokuje obyvatele metropole

Dobíháte na zastávku tramvaje, která měla jet před půl minutou s drobnou nadějí, že do práce přijdete přece jen včas, neb ujíždějící spoj není v dohledu. Zato je ale zdálky vidět scénka, která veškerou naději na klidné pondělní ráno zase rychle zničí. Na pražském náměstí Republiky se v protisměru štosují vozy a je jasné, že něco se zase pokazilo.

Naprostý dopravní kolaps, při kterém stáli lidé ve zpožděných dopravních prostředcích klidně i tři čtvrtě hodiny, a to včetně hlavních páteřních linek metropole, způsobilo plánované rozkopání jedné z ulic. Plánované na největší dopravní špičku na začátku pracovního týdne. Předtím to bylo plánované rozkopání nábřeží, ještě dříve zase další plánovaná uzavírka tak, jako by měla naštvat co nejvíc lidí. Ale je to jen naše chyba, protože jak nám sdělila primátorka Adriana Krnáčová (ANO), „Pražané jsou trochu zpovykaní s dopravou“.



Co naplat, že se vzápětí omluvila a kála se, že to tak nemyslela. Co naplat, že podobné uzavírky se dělaly i v minulosti. Co naplat, že problémy s dopravou sahají hluboko do vlády jejích předchůdců. V metropoli pod jejím vedením padají mosty. Namísto razantní akce se vedení města jen vymlouvá, uzavírá další mosty a přemítá o jejich bourání. A zatímco v primátorčině rodné Bratislavě sní o hyperloopu, dopravě budoucnosti vizionáře Elona Muska, Praha spustila přívoz.

Do toho přitápí pod kotlem naštvanosti, že uzavírky začínají v bezohlednou dobu a třeba 670 metrů oné aktuálně nešťastné ulice se bude opravovat neuvěřitelných osm měsíců. Pražané žertují, že v oněch místech v bývalé dělnické čtvrti Žižkov nejspíš vzniká obří umělecká ručně skládaná mozaika, která nás dostane do Guinnessovy knihy rekordů. Na dlouhé měsíce je uzavřeno i několik stanic metra a nikde rozhodně nejsou vidět dělníci pracující dvacet čtyři hodin denně, sedm dnů v týdnu.

Většina omezení přitom končí zrovna letos na podzim v době voleb, v nichž by paní Krnáčová ráda obhájila mandát. Zatím se snaží přesvědčit vizí chytrého města v situaci, kdy v metru neexistuje pokrytí normálním mobilním signálem, za miliony si ale internet pořídíme do povrchové lanovky na Petřín. Centrum pak hyzdí obří plastové chytré solární popelnice za stovky tisíc korun. Paní primátorka tak může mít nakrásně pravdu, současné potíže mohou být přechodné a může se klidně i snažit něco opravdu zlepšit. Takhle provokovat před volbami voliče je ale politicky sebevražedné.