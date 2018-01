Klíčem k porážce Zemana je strategické hlasování Prahy, řekl Horáček. Vyzval obyvatele, aby ho podpořili

PRAHA Novou strategii vytáhl z rukávu, čtyři dny otevřením volebních místností, občanský kandidát Michal Horáček. Na pondělní tiskové konferenci představil způsob, jakým může porazit Miloše Zemana. Klíčem je, aby obyvatelé Prahy volili v prvním kole strategicky a netříštili hlasy podporou ostatních vyzyvatelů současného prezidenta.

Pokud se Horáček dostane do druhého kola, má podle průzkumů šanci stávající hlavu státu na Hradě vystřídat. K tomu ale potřebuje hlasy Pražanů. Proto je Horáček vyzval, aby pro něj v prvním kole hlasovali.



„Regiony nevolí podle přání Prahy. Praha ovšem nemůže vyhrát bez zbytku republiky. Ať je to tentokrát Praha, která dá svůj hlas kandidátovi s podporou regionů,“ vyzval občany Horáček. Z předvolebních průzkumů, které zpracovala TNS Kantar pro Českou televizi a Agentura G82, totiž vyplývá, že Horáčka zná v regionech 86 procent lidí, a jeho protikandidáta Jiřího Drahoše „jen“ 71 procent. Jsou to přitom právě oni dva, kterým průzkumy přičítají největší šance pro postup do druhého kola.



Právě vysoká známost v široké populaci podle Horáčka zvyšuje jeho šance v druhém kole. „O druhém kole prezidentských voleb rozhodne schopnost kandidáta aktivovat voliče. A to se odvíjí právě od známosti kandidáta,“ vysvětlil partner výzkumné společnosti G82. Aby Horáčkovo šance stouply potřebuje podporu hlavního města. „Jsem si vědom, že jsem se v rámci kampaně věnoval víc regionům než Praze,“ přiznal se Horáček. O hlasy Pražanů chce zabojovat v posledních dnech kampaně, a to přímo v ulicích města. Žádné masové mítinky ale nechystá. „Chci prostě chodit mezi lidi a mluvit s nimi,“ vysvětlil Horáček. Ten se například po Praze pohybuje městskou hromadnou dopravou a tam mluví s cestujícími.



Horáček řečí čísel vyrukoval na voliče na poslední chvíli. Pondělí je totiž poslední den, ve kterém se mohou v médiích objevit předvolební průzkumy. Ten, který zveřejnil Horáček mimo jiné slibuje, že druhé kolo bude velmi vyrovnané. Nejnapínavější by byl podle průzkumů duel Zeman vs. Drahoš. Oběma kandidátům slibuje 45 procentní podporu a deset procent nerozhodnutých voličů. O něco lepší pozici by měl mít v souboji se současným hradním pánem právě Horáček. Tomu průzkumy dávají 45,5 procentní podporu voličů, jelikož v takovém případě bude nerozhodnutých voličů o 2,5 procenta méně. V takovém modelu má ale Zeman podporu 47 procent obyvatel.