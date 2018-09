Klíčový soud bude mít nového předsedu a v Sýrii startují první regionální volby od začátku konfliktu

Prezident Miloš Zeman dnes jmenuje nového předsedu Nejvyššího správního soudu, Jihokorejský prezident poprvé po 11 letech zavítá do severokorejského Pchjongjangu a v Sýrii se konají první regionální volby od začátku konfliktu v roce 2011.

Místo Baxy Mazanec. Prezident Miloš Zeman dnes jmenuje Michala Mazance předsedou Nejvyššího správního soudu. Mazanec soud povede od 1. října, ve funkci vystřídá dlouholetého předsedu Josefa Baxu, jemuž končí mandát.

Co bude s Rohanským mostem? Na programu dnešního jednání Rady hlavního města Prahy je výstavba nového Rohanského mostu nebo problematika ubytování prostřednictvím Airbnb.

Jihokorejský prezident v KLDR. Jihokorejský prezident Mun Če-in se na summitu se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem tento týden pokusí oživit pozastavené rozhovory mezi KLDR a Spojenými státy o odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova. Vrcholná schůzka Kima a Muna, letos již třetí, začne dnes v Pchjongjangu. Je to poprvé po 11 letech, co se nejvyšší představitel Jižní Koreje vydá do severokorejské metropole. Mun tam stráví tři dny, během nichž se dvakrát sejde se svým severokorejským protějškem Kimem.

ČD řeší problém. Vedení Českých drah nesmí po personálním zemětřesení o ničem rozhodovat, místo pěti členů představenstva jsou ve funkci jen dva. Situaci má dnes provizorně vyřešit dozorčí rada, která do představenstva zvolí někoho zevnitř podniku.

Volby v Sýrii. V celé Sýrii se dnes konají první regionální volby od začátku konfliktu v roce 2011. Do veřejných funkcí podle agentury AFP kandiduje 35 000 osob.

Pussy Riot a otrava? Bývalý vůdce ruské protestní skupiny Pussy Riot Pjotr Verzilov byl minulý týden ve vážném stavu a s podezřením na otravu letecky přepraven do Berlína. Tamní nemocnice Charité na dnešní dopoledne chystá k jeho zdravotnímu stavu tiskovou konferenci.

Vyhazovat za vedení účetnictví? Ústavní soud dnes odpoledne vyhlásí, jak rozhodl o návrhu na zrušení paragrafu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, který až na výjimky zapovídá provozování jiné výdělečné činnosti. Justice konkrétně řešila případ ženy propuštěné ze služebního poměru u hasičů za to, že vedla účetnictví pro společenství vlastníků jednotek, jehož je členkou. Server Lidovky.cz v minulosti kauzu podrobně zmapoval.

Orbán v Moskvě. Maďarský premiér Viktor Orbán se během dnešní návštěvy Moskvy sejde s prezidentem Vladimirem Putinem. Jedním z hlavních témat jednání má být energetická politika.

Exprezidentka před soudem. Před argentinským soudem dnes stane bývalá prezidentka Cristina Fernándezová, která je podezřelá z korupce.

Oběti hurikánu. I nadále budeme sledovat následky hurikánu Florence, který si v USA vyžádal nejméně 17 obětí a který v neděli zeslábl na tropickou depresi. Živel nadále komplikuje život v Severní Karolíně a Virginii.

Polský prezident v Bílém domě. Americký prezident Donald Trump přijme v Bílém domě svého polského kolegu Andrzeje Dudu. Termín návštěvy Miloše Zemana v Bílém domě stále není znám.