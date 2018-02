Kluci z Červeného trpaslíka jsou na obrazovce již 30 let. Vyberte vaši oblíbenou postavu

HLUBOKÝ VESMÍR Britský komediální sci-fi seriál Červený trpaslík se na obrazovkách poprvé objevil už před 30 lety, nedávno uvedené nové díly ale dokazují, že od té doby jeho tvůrci zrají jako pověstné víno. Posádka těžařské lodi, bloudící v hlubinách vesmíru, se ve vysílání BBC představila 15. února 1988 a příběhy skupinky antihrdinů si rychle získaly srdce fanoušků nekonvenční zábavy. Který „kluk z Trpaslíka“ je váš nejoblíbenější? Zahlasujte v anketě.

Červený trpaslík láká hlavně na typický britský humor, kterého jeho výstřední postavy - flákač David Lister, humanoidní kocour jménem Kocour nebo hologram pedantského, leč neschopného důstojníka Arnolda Rimmera - dostaly do vínku opravdu hodně. Popularitě Červeného trpaslíka přitom neuškodily ani někdy opravdu dlouhé přestávky mezi jeho sériemi. Jeho věrní diváci si na nové, naprosto nepředvídatelné zápletky, dokázali počkat klidně i deset let.

Podobnou zarputilost jako fanoušci přitom předvedli autoři seriálu, zkušení rozhlasoví scenáristé Rob Grant a Doug Naylor. Prvotní nápad dali na papír už v roce 1983, dalších pět let jim ale trvalo, než se jim povedlo Červeného trpaslíka dostat na obrazovku. Sveřepě totiž trvali na tom, že jejich „majstrštyk“ nesmí přerušovat reklamy, a tak jim nezbývalo, než trpělivě a opakovaně klepat na dveře BBC. Jedině veřejnoprávní stanice jim mohla ve Velké Británii tuhle neobvyklou podmínku splnit.

„Toto je volání o pomoc těžařské lodi Červený trpaslík. Posádka je mrtvá, zahynula v důsledku ozáření. Jediní, kdo přežili, jsou Dave Lister, který byl v době nehody na lodi ve stavu nevědomí a jeho březí kočka, bezpečně uzavřená ve skladišti. Po probuzení za tři miliony let je Lister pouze ve společnosti tvora, jenž se vyvinul z jeho kočky, a Arnolda Rimmera, holografické simulace jednoho mrtvého člena posádky,“ ozvalo se začátkem roku 1988 na druhém programu BBC.

Červený trpaslík nakonec dostal šanci v manchesterském studiu BBC i díky producentům, kteří měli na kontě třeba Černou zmiji s Rowanem Atkinsonem (neboli Mr. Beanem) v hlavní roli. Prvních šest dílů se přes nepřízeň osudu a odborářů začalo natáčet v září 1987 a televize je odvysílala v rychlém sledu během února a března následujícího roku. Odezva diváků byla více než dobrá, a tak se po půl roce mohl na obrazovkách objevit druhů půltucet epizod, kde mimo jiné k hrdinům přibyl android Kryton.

Sestavu dočasně doplnila navigační důstojnice Kristina Kochanská, objekt nenaplněné Listerovy touhy, zpočátku nechyběl ani retardovaný lodní počítač. Od třetí série, odvysílané na podzim 1989, se trochu zlepšila výprava. Jinak ale zůstal Červený trpaslík věrný svým kořenům, přestože Rob Grant po šesté sérii odvysílané v roce 1993 opustil autorský tým. „Chtěl bych mít na náhrobku přeci jen víc, než jenom Červeného trpaslíka,“ řekl Grant a vrhl se naplno do dalších projektů. Naylor, který jako scenárista napsal většinu zbylých dílů, ale dokázal udržet laťku. Červený trpaslík si i proto mezi diváky, a to nejen těmi britskými, našel a udržel početnou skupinu fanoušků, kteří netrpělivě čekali na každý nový díl. A poté, co se v dubnu 1999 na britských obrazovkách objevila dvaapadesátá epizoda, dlouho volali po pokračování. Trvalo ale deset let, než nové příběhy Listera, Rimmera, Kocoura a Krytona konečně vznikly.

Dlouho se hovořilo o celovečerní verzi Červeného trpaslíka, která ale i dnes zůstává pro milovníky seriálu nesplněným snem. Teprve v dubnu 2009 měly alespoň premiéru tři epizody speciálu Zpátky na zemi - a pak nastala další, tentokrát už „jen“ tři a půl roku dlouhá pauza. Na podzim 2012 přišlo šest dílů desáté řady, na kterou po letních prázdninách 2016 navázala jedenáctá. Nejnovějších šest příběhů, stejně potrhlých jako před lety, odvysílala BBC loni v říjnu a listopadu.

Čeští fanoušci si ale na odvysílání nových epizod v televizi nejspíš ještě chvíli počkají a těm nedočkavým tak nezbývá, než se porozhlédnout jinde. Zdejší komunita je přitom velmi aktivní, třeba o vydání „Trpaslíka“ na DVD se před lety zasloužili právě fandové. V ČR jsou ale populární i další britské seriály, jako třeba Haló, haló nebo Jistě, pane ministře. Některá ostrovní klasika, například Only Fools and Horses (Jen blázni pracují), ale zůstává před českými diváky dodnes skrytá.