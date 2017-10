‚Kluci z Červeného trpaslíka‘ jsou zpět na palubě. Přivezou Hitlera s kytarou

Šestidílná dvanáctá řada seriálu Červený trpaslík nabídne čerstvou dávku suchého britského sci-fi humoru. Podle jednoho z hlavních představitelů jde o jednu z nejlepších sérií vůbec. Dave Lister s celou partou se vrací na televizní obrazovky 12. října.

Do seriálu se vrací všichni divácky oblíbení hridnové - hologram Arnold J. Rimmer (Chris Barrie), nepořádný Lister (Craig Charles), zmatený android Kryton (Robert Llewellyn) a parádivý Kocour (Danny John-Jules). Co víc, tvůrcům se podařilo sehnat i palubní počítač Hollyho (Norman Lovett). Ten chyběl v posledních třech sériích a do seriálu se tak vrací po dlouhých osmnácti letech.

Chybět bude s největší pravděpodobností Eso Rimmer, který se pro fanoušky seriálu stal jednou z nejoblíbenějších postav. Naději dal vzniknout název poslední epizody - Skipper. To je totiž přezdívka, kterou v anglickém originálu dal Eso Listerovi. „Původně se ta epizoda měla jmenovat jinak. Není o Esu Rimmerovi,“ sdělil magazínu Digital Spy Doug Naylor, tvůrce seriálu.

Tvůrci zveřejnili v půlce srpna seznam epizod s jejich názvy. Fanoušci tedy vědí, že se můžou těšit na 6 dílů. Z promo snímků je jasné, že hrdinové zažijí změnu na androidy, razantní zestárnutí a Lister si zahraje s Hitlerem na kytaru.



První díl byl již k vidění online a reakce na něj jsou velmi dobré. Epizoda Cured (Vyléčený) má podle ohlasů velmi dobrý dějový spád a je bez hluchých momentů.

Natáčení dvanácté řady začalo již v lednu roku 2016, těsně po dotočení jedenácté. Ani dvanáctá ale nebude nejspíš tou poslední. „Jsem si jistý, že toho natočíme víc,“ zněl přesvědčeně Craig Charles, představitel Listera, v rozhovoru pro Digital Spy. Nechal se také slyšet, že je také dvanáctá série jednou z těch nejlepších a fanoušky ohromí.



Červený trpaslík je britský sci-fi komediální seriál z produkce televize BBC. Stojí za ním dvojce Rob Grant a Doug Naylor. Vypráví o těžební lodi Červený trpaslík, která následkem nehody bloudí vesmírem už tři miliony let. Její nesourodá posádka zažívá šílená a fantasmagorická dobrodružství. Seriál se natáčel od roku 1988 do roku 1999. Vzniklo osm sérií. V roce 2009 se trpaslík v třídílné minisérii Zpátky na zem přemístil na televizi Dave. Návrat do světa kultovního sitcomu měl takový úspěch, že vznikly ještě další tři plnohodnotné řady. A ani to pravděpodobně ještě není konec „kluků z Trpaslíka.“

Červený trpaslík se pro mnohé stal kultovním dílem. V Praze každoročně probíhá festival Trpaslicon, kde se jeho čeští fanoušci scházejí. Každý ročník je tématicky věnován jinému dílu.