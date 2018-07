Kluk nebo holka? Skupina rodičů v USA vychovává své děti do čtyř let jako ‚neutrální‘

WASHINGTON/PRAHA Skupina rodičů ve Spojených státech se rozhodla vychovávat své děti genderově neutrálním způsobem. Rodiče od narození své potomky vychovávají bez označení pohlaví, nazývají je oni a čekají, až se dítě samo rozhodne, jestli je dívkou či chlapcem.

Nikomu nesdělují jejich pohlaví, dokonce ani dětem samotným, nechtějí je totiž škatulkovat do genderových stereotypů. Rodiče, kteří se pustili do tohoto stylu výchovy, označují své děti jako „theybies“ (spojení dvou anglických slov „they - oni“ a „babies - děti) namísto klasického „babies“.

Rodiče „theybies“ odmítají děti nazývat „on“ nebo „ona“ a snaží se je vychovávat tak, aby se nespojovaly se svými reprodukčními orgány. Zastávají teorii, že pokud nikdo nezná pohlaví dítěte, jejich potomci nemůžou být zařazeny do genderových stereotypů, uvádí na svých stránkách NBC. Své potomky nazývají oni, oblékají je do genderově neutrálního oblečení a k narozeninám jim darují jak panenky, tak auta.



Reprodukční orgán neurčuje pohlaví, míní rodiče „theybies“

NBC citovala odborníky, kteří tvrdí, že při narození má dítě určitý reprodukční orgán, avšak přibližně ve věku čtyř let se děti začínají identifikovat jako muži či ženy. Zdá se, že tyto názory dodávají rodičům impuls vychovávat své potomky tímto působem a až do čtyř let je nazývat „theybies“.



Nate a Julie Sharpeovi vychovávají svá dvojčata jako „theybies“. „Pouze dvojčata mohou rozhodnout, jestli jsou chlapcem nebo dívkou,“ říkají. Dokonce i poté, co Julie poradila dvojčata Zyler a Kadyn, jejich pohlaví zůstalo několik hodin pro rodiče tajemstvím. Pár poprosil personál nemocnice, aby jim tento fakt, nesdělil. „To prostě nebylo zajímavé,“ říká jejich matka.



„Rodičovství založené na genderově neutrální výchově může zabránit pocitu úzkosti a strachu, který člověk cítí, když jeho pohlaví neodpovídá přiřazenému pohlaví při narození,“ říká doktor John Steever, pediatr ve zdravotnickém středisku Adolescent Health Center v New Yorku. Mimo jiné Steever tvrdí, že je nepravděpodobné, že „theybies“ budou zmateni genderově neutrální výchovou.



Zatím neexistuje žádný výzkum o tom, jaký vliv má tento typ výchovy na děti. Dá se říct, že „theybies“ jsou „zkušebními subjekty“ pro příští generaci, které procházejí sociálním experimentem.



Nemožnost udržet si bezpohlavní stav

Problém pro „theybies“ může představovat střet s okolním světem. Kam si mají dojít ve školce na záchod? Na chlapecké či na dívčí?

„Jakmile se dítě setká s vnějším světem, což může být školka či návštěva prarodičů, je prakticky nemožné udržet si bezpohlavní stav,“ říká Lise Eliotová, profesorka neurovědy na Chicagské lékařské univerzitě. „A v závislosti na tom, jak tradiční svět je, mohou rodiče své dítě vystavit šikaně či vyloučení,“ podotýká. Tak či tak se „theybies“ potýkají s genderovým světem, což může být problematické.



„Přiřazování pohlaví dítěti a poskytování mu genderově zakódovaných lekcí po celý jeho život je větší nátlak než to, co děláme my,“ hájí ovšem výchovu své pětiměsíční dcery otec Dennis.

Kalifornská univerzita v Los Angeles v roce 2016 uvedla, že ve Spojených státech se identifikuje 0,6 procent dospělých jako transgender. Není přesně známo, kolik rodičů vychovává své děti jako „theybies“. V roce 2011 kanadský pár vyvolal mediální šílenství, když oznámil, že své dítě bude vychovávat bez označení pohlaví. Další pár z Brooklynu provozuje blog, kde radí rodičům, jak vychovávat „theybies“. Facebooková stránka určená pro tento typ rodičovství má 220 členů.