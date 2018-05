‚Kniha o mně beze mě.’ Od Štěpánkovy biografie se distancuje sám tenista i její autorka

PRAHA Podivný souběh okolností vedl k oznámení o vydání biografie Radka Štěpánka s názvem „Radek Štěpánek: český lev“. Kniha má totiž vyjít osmnáctého května i přes protesty týmu českého tenisty a nevědomí autorky Markéty Jindrové. Na knize je navíc uvedeno i jméno Tomáše Miklici, který ale na biografii pracoval jen jako externí editor. Štěpánek na Facebooku vyzval své fanoušky, aby knihu bojkotovali.

V pondělí večer varoval Radek Štěpánek na stránkách svého klubu fanoušků na Facebooku prohlášení, ve kterém se distancoval od knihy, která má vyjít osmnáctého května pod hlavičkou vydavatelství XYZ, které spadá pod větší a známnější vydavatelství Albatros. „Pozor, nekupujte! Tak to postihlo i mě, vyjde kniha, se kterou nemám nic společného, o mně beze mě,“ píše v příspěvku fanouškům český tenista.

Pod příspěvkem se ale ozvala sama autorka, Markéta Jindrová, která tvrdí, že o vydání knihy jí vydavatelství neiformovalo. „Radku, jsem v šoku! Já jsem se o tom, že kniha vyjde dozvěděla včera mailem,“ píše v příspěvku Jindrová, která také dodává, že se Štěpánkem přitom v kontaktu byla.

To potvrdil i mluvčí Radka Štěpánka Karel Tejkal. „Paní Jindrová byla s Radkem v kontaktu, knihu o něm rozepsala. Když však přinesla první část, Radek se rozhodl, že to není nic, co by chtěl, aby o něm vyšlo,“ řekl serveru Lidovky.cz Tejkal, který podotkl, že Štěpánkovi vadilo především pojetí, jakým se Jindrová rozhodla knihu napsat. Poté měla komunikace mezi nimi ustat.

V rukopise knihy měly chybět klíčové události a lidé z tenistova života, příběh podaný Jindrovou podle Tejkala nevyjadřoval poselství a inspiraci, kterou chtěl Štěpánek fanouškům předat. Kniha se též měla odvíjet od zážitku z tenisové exhibice na Slovensku, které se měl Štěpánek zúčastnit a kde měla být přítomna i Jindrová. Podle Tejkala se ale jednalo o nepodstatnou a „nicotnou“ událost, která byla pro Štěpánkovu kariéru úplně nepodstatná.

Tejkal také podle svých slov s nakladatelstvím Albatros komunikoval a chtěl kontakt na osoby odpovědné za práci na knize. „Přišla mi reakce z jejich právního oddělení ve smyslu, že si mohou vydávat, co chtějí. Že je to běžný postup a osobnosti veřejně známé se s tím musí smířit,“ popsal Tejkal. Podle toho je přístup, kdy autoři píší biografii na základě novinových článků poměrně běžný, jako příklad uvedl Petra Čermáka, který je podobným přístupem k biografiím celebrit známý.

Z editora přímo na obálku jako spoluautor

Na přebalu knihy však nefiguruje jen Markéta Jindrová. Jako autor je tam uvedený také Tomáš Miklica, který však na knize pracoval pouze externě jako editor. „Nakladatelství XYZ mě externě najalo na editování textu paní Jindrové s tím, že ta uzavřela na knihu smlouvu a ‚zmizela‘. Neměl jsem důvod tomu, co mi v nakladatelství řekli, nevěřit,“ řekl serveru Lidovky.cz Miklica.

„Dostal jsem fragment textu v ich-formě a úkol vytvořit z něj knihu, tzn. stylistickou úpravu na er-formu, nalezení výkladového klíče a dopsání některých částí, zejména úvod a závěr,“ líčí Miklica. Že se jeho jméno objeví i na obálce ale sám netušil. „ Nedal jsem k tomu souhlas a popravdě jsem to vzhledem k povaze práce spíše nečekal. Řešit už to ale dále, ani právně, nebudu,“ uzavřel Miklica, podle kterého je i přes porodní bolesti kniha stále kvalitní a nemá důvod se stydět za odvedenou práci.



Albatros: Z naší strany k pochybení nedošlo, je to biografický román

Albatros se k celé situaci staví s námitkou, že kniha stejně jako autorizovaná biografie propagována není. „Tyto biografie nabízejí čtenářům nezaujatý, nehodnotící pohled na danou osobnost a jejich primárním cílem je přiblížit dětem konkrétní sportovní disciplínu a osobnost s ní spojenou. Autoři vždy vycházejí ze skutečných, veřejně známých událostí, kolem kterých vytvářejí vlastní fikční příběh. Dalo by se tedy říct, že se jedná o tituly až na pomezí žánru biografického románu,“ napsala serveru Lidovky.cz mluvčí nakladatelství Veronika Sonnková.

Podivné okolnosti okolo autorství knihy vysvětluje Sonnková chybou v komunikace s Jindrovou. „ Zhruba před pěti lety nás autorka paní Jindrová oslovila s nabídkou vydat biografii Radka Štěpánka ve spolupráci s Radkem a jeho tatínkem. S paní Jindrovou jsme v roce 2013 uzavřeli licenční smlouvu, která je stále platná, a vyplatili jí zálohu. Autorka však odevzdala pouze 60 normostran textu. Vzhledem k následným komplikacím v komunikaci s autorkou, které se táhly v podstatě několik let, a investicím, které jsme do textu vložili, jsme se rozhodli oslovit pana Tomáše Miklicu,“ vysvětlila Sonnková.

Sama Jindrová napsala serveru Lidovky.cz, že si přála, aby byla biografie autorizovaná. Podle Jindrové si Štěpánek její rukopis odvezl k přečtení a následně onemocněl, musela tedy čekat na jeho odezvu. „Vydavatelství o tom vědělo,“ tvrdí Jindrová.

„Byla jsem v kontaktu pouze s Radkem a rodinou. A vše, co by chtěl změnit by se dalo, jen to bylo v době, kdy se rozhodl ukončit kariéru. Mám i sms, kdy mi píše, že se sejdeme a upravíme, na to je přece autorizace. Přišlo mi to normální. A tak jsem čekala, až si najde čas,“ vysvětlila serveru Lidovky.cz Jindrová. „To co řekli panu Miklicovi, tedy že jsem zmizela, není vůbec pravda. Mrzí mě to, bylo to pro mě osobní téma,“ řekla serveru Lidovky.cz Jindrová.



„Celá situace nás samozřejmě mrzí, ale nemyslíme, že z naší strany došlo k pochybení,“ reagovala Sonnková. Kniha je již k objednání v internetovém obchodě Kosmas.cz, kde, ačkoli ještě nevyšla, už byla zlevněna o devatenáct procent. Na fotce přebalu knihy stále figurují jména Tomáše Miklici a Markéty Jindrové.