Knihy za vysvědčení. Objevte nového Greena či Odkaz Tastedarů

PRAHA Na českém knižním trhu se opět urodila velká dávka zajímavých příběhů plných princezen, draků, severských bohů ale i knih, které rozpoložením hlavních postav zaujmou spíše starší čtenáře. S vysvědčením a tím i nastupujícími prázdninami proto přinášíme souhrn tipů na knihy pro ty, které s čtením teprve začínají i náctileté.

Franklinova létající knihovna

Bohatě ilustrovaná kniha vypráví příběh draka Franklina, který zbožňuje knížky a rád z nich předčítá svým kamarádům. Obyvatelé blízké vesnice se jej ovšem poněkud bojí. Přesto však nalezne svou spřízněnou duši v Luně, která miluje knížky tak jako on. Společně přijdou s nápadem otevřít si knihovnu - a to knihovnu létající. Umístit ji totiž chtějí na Franklinových zádech. Příběh, který vydalo nakladatelství CPRESS, sepsala Jen Campbell. Kniha je určena pro děti od čtyř let, vhodná je proto zejména pro začínající čtenáře a nadšené sběratele ilustrovaných příběhů.

Odd a mraziví obři

Ilustrovaná pohádka z pera Neila Gaimana vypráví příběh o Oddovi, který při nájezdu Vikingů přišel o otce. S novým otčímem to nemá zrovna snadné a i díky kruté zimě se rozhodne z norské vesnice, kde žije, odejít. Cestou však potká medvěda, lišku a orlici, kteří, jak se ukáže, nejsou jen obyčejná zvířata, ale uvěznění severští bohové. Dvanáctiletý Odd se v příběhu vydává získat Tórovo kladivo a osvobodit bohy. Ilustrací se ujal Chris Riddell. Kniha spolu s jedenácti dalšími tituly představuje výběr nejlepších dětských knižních titulů očima Albatros Media. Kniha je vhodná pro děti od sedmi let.

Áďa spadla do kanálu aneb putování dávnou Prahou

Bohatě ilustrované stránky nabízí i kniha Sylvy Francové, která přináší příběh holčičky Ádi, která se propadne do staré Prahy před sto lety. Potkává se s rackem a krysákem, kteří jí provází dál do minulosti. Áďa se postupně ocitá v době Karla IV. či Rudolfa II. Nakonec se jí podaří nalézt cestu zpět za svou sestrou. Kniha je inspirovaná dcerami Sylvy Francové, která je nejen autorkou příběhu ale i jednotlivých ilustrací. Kniha potěší nejen děti ale i dospělé.

Artur a zlaté lano: Bájná pokladnice profesora Brownstona

Bájná pokladnice profesora Brownstona je komiks, jenž má na svědomí britský ilustrátor Todd-Stanton Joe. Komiks popisuje příběh, jak první z rodu Browstonů, Artur, ten nejnepravděpodobnější hrdina, zažil své dobrodružství a získal první předměty z budoucí sbírky obsahující i takové věci jako mumifikované ostatky. Knihu vydalo nakladatelství Paseka v překladu Nadi Špetlákové. Pro své krátké texty je kniha vhodná zejména pro mladší čtenáře, kteří pro zatím ocení více ilustrací.

Harry Potter: Cesta dějinami čar a kouzel

Další ze série knih doplňující kouzelný svět Bradavic, Prasinek a Příčné ulice. Kniha reaguje na výstavu Britské knihovny k 20. výročí vydání Harryho Pottera (Harry Potter: A History of Magic), které proběhlo v loňském roce. V knize objeví čtenáři učební osnovy, kouzelnickou historii, magické předměty či rukopis J. K. Rowling. Cesta dějinami čar a kouzel nabízí také nejrůznější úkoly a tipy. Kniha obsahuje ilustrace Jima Kaye, které mohli fanoušci již vidět v rámci nových plně ilustrovaných vydání Harryho Pottera ale i ilustrace J. K. Rowling. Kniha je určena zejména pro mladší děti, jistě ji ale ocení i fanoušky série kteréhokoli věku.

Zápisky z Rosewoodu - Princezna v utajení

Autorka Connie Glynn představuje první knihu z nové série Zápisky z Rosewoodu. Příběh, jak už napovídá název knihy, vypráví o princezně Ellie, která touží být obyčejnou holkou. Lottie Pumpkinová se naopak touží stát aspoň na chvíli princeznou. A jak se zdá, splnit si své sny nebude příliš nic složitého, stačí si jen vyměnit své role. Lottie ale brzy zjišťuje, že okouzlující svět aristokracie je ve skutečnosti plný tajností, intrik a zrady. Zápisky z Rosewoodu přináší vzrušující svět večírků, politiky a zlých princezen. Doporučený věk čtenářů je třináct let.

Temná krása

Temná krása je v pořadí již třetí knihou ze série Letopisy Pozůstalých z pera Mary E. Pearson, která navazuje na předchozí tituly Falešný polibek a Zrádné srdce. Hlavní hrdinka princezna Lia se čtenářům představila jako dívka, která se rozhodne utéct ze své svatby, aby se vyhla sňatku s někým, koho nikdy nepotkala. V prvním díle se proto ukryje v na míle vzdálené vesnici, kde se potkává s obyčejnými lidmi, ale především dvěma muži: princem, kterého si měla vzít a vrahem s úkolem ji zabít. Ve třetím díle se Lia musí vypořádat s ještě ještě tíživější situací, než domluvenou svatbou. Jejímu království totiž hrozí zničení. A Lia se musí stát tou, kterou nikdy nechtěla být: první dcerou Morrighanu. Knihu vydalo nakladatelství CooBoo. Knihu ocení především náctileté čtenářky.

Jedna želva za druhou

Novinka od světoznámého autora Hvězdy nám nepřály Johna Greena přináší příběh šestnáctileté Azy. Aza neměla vůbec v plánu pídit se po tajemstvích uprchlého miliardáře Russela Picketta, nicméně v sázce se nabízí sto tisíc dolarů a její nejlepší přítelkyně Daisy se nemůže dočkat, až se společně pustí do vyšetřování. Vedle toho se příběh zabývá druhou podstatnou věcí - spirály myšlenek, které hlavní hrdince neustále víří hlavou. Kniha je vhodná pro náctileté čtenáře.

Probuzení Simona Spiera

Simon Spier je šestnáctiletý kluk, který o sobě již delší dobu ví, že je gay. Zároveň se ale ještě necítí připravený sdělit to okolnímu světu. Jedinou výjimkou je tajemný Blue, se kterým si Simon několik měsíců posílá e-maily. Jednoho dne se ale Simonova A Blueova komunikace dostane do nesprávných rukou a Simon se stane obětí vydírání. Becky Arbertalli byla za svůj debutový román Probuzení Simona Spiera nominována na americkou Národní cenu za literaturu. Kniha je vhodná pro náctileté a mladé dospělé čtenáře.

Odkaz Tastedarů - Ydris: kniha první

Příběh knihy se odehrává v Avirském království, kde se právě rozhořely nové rodové války a které se stále častěji dotýkají útoky démonů. Kniha sleduje několik osudů, mezi nimi i příběh Orseona Delrana, který se po svržení krále ujal trůnu či Wraela, který prodává informace nočním cechům, jež tvoří podsvětí hlavního města Nae≈Ydris. Kniha pochází z pera dvou mladých českých autorů Květoslava Höniga a Ondřeje L. Hrabala. Ydris je první knihou z plánované ságy Odkaz Tastedarů, kterou se autoři rozhodli pojmout multimediálně. Čtenářům nabízí nejen příběh, ale i mapu, ilustrace a taktéž hudbu. Knížka je vhodná pro mládež i dospělé.

Černooká

První český psychothriller pro mládež vypráví o pozvolném propadu do deprese vyvolané smrtí maminky hlavní hrdinky. Viktorie právě řeší rozpory s kamarádkou a prožívá svou první lásku, když se jí do života začne vkrádat záhadná dívka - přízrak s černýma očima. Viktorii začne postupně podsouvat zvrácené myšlenky. Černooká je prvotinou mladé české autorky a novinářky Anny Musilové, která ve svém příběhu reflektuje vlastní zkušenosti s nešťastnými událostmi. Černooká vyšla pod hlavičkou nakladatelství Yoli. Kniha je určena zejména starším náctiletým a mladým dospělým čtenářům.