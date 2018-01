Knižní lednové tipy. Objevte fake news či střípky o válce od nobelistky Alexijevičové

PRAHA Závěr loňského i začátek letošního roku přinesl hned několik zajímavých knih, ať s důrazem na humor a ironii či hrůzná svědectví přeživších války. Letošní první tipy jsou opět zvlášť bohaté na reportážní a životopisnou literaturu, nechybí ale ani román, komiks či sbírka rozhovorů.

Jako bys jedla kámen

Na pultech českých knihkupectví je k dostání další absyntovka z edice Prokletí reportéři. Tu z polštiny přeložila Lenka Daňhelová Kuhar, jejím autorem je spisovatel a novinář Wojciech Tochman, který byl v 90. letech součástí legendární skupiny reportérů deníku Gazeta Wyborcza. Příběh se soustředí na Bosnu v 90. letech, kdy v zemi zavládla válka, nenávist i masové vraždy. Dění v této době popisovala řada světových novinářů, poté co však v zemi zavládl mír, tito lidé odešli a nezbyl, kdo by popisoval příběhy přeživších. Do toho se nakonec pustil Tochman, který na „mírovou” Bosnu hledí očima matek, dětí i lékařů, kteří chtějí vrátit jména bezejmenným kostem.

Válka nemá ženskou tvář

Knižní prvotina Světlany Alexijevičové vyjde nejen s novým přebalem, ale také v novém přepracování, které se od toho z roku 1986 značně liší. Alexijevičová tuto knihu, v níž poprvé použila styl, který ji později proslavil, tedy sestavení textu za pomoci autentických úryvků, značně přepracovala. Zrekonstruovala části, které v 80. letech podlehly cenzuře, doplnila knihu o úryvky, jež si při prvním vydání nedovolila zařadit, vlastní poznámky z deníku, který si během práce na knize vedla, i rozhovor s cenzorem. Alexijevičová po čtyři roky jezdila po Sovětském svazu a mluvila se stovkami žen, které se samy dobrovolně přihlásily do Rudé armády, aby bojovaly ve Velké vlastenecké válce. Autorka v této knize představuje nehrdinskou podobu války - špínu, zimu, hlad, sexuální násilí, smrt. Kniha vyjde 8. února stejně jako ostatní díla Světlany Alexijevičové pod hlavičkou nakladatelství Pistorius & Olšanská.

Advokáti mrtvých

Kniha advokáti mrtvých, jejíž editace se ujal Pavel Nečas, obsahuje celkem dvacet jedna rozhovorů s českými, moravskými a slovenskými soudními lékaři. Cílem knihy je představit nejen vzpomínky jednotlivých soudních lékařů, ale také přiblížit obor, který je obestřen různými klamnými představami či dokonce zaměňován za patologii. Soudní lékaři vypráví o tom, proč si zvolili svůj obor, jaké je to informovat o smrti na chodbě ústavu či spolupráci s televizí. Rozhovory vznikly během let 2012-2014, v loňském roce je souhrnné podobě vydalo nakladatelství Galén.

Slepá mapa

Alena Mornštajnová zaujala české čtenáře především svou třetí knihou - Hana, kterou vydalo nakladatelství Host v loňském roce. Díky této popularitě se do hledáčku českých čtenářů dostaly i její předchozí knihy Hotýlek a Slepá mapa. „Nestává se často, že by do redakční e-mailové schránky přišel rukopis, u nějž by už od prvního odstavce bylo zřejmé, že jde o knihu, která musí být vydána. Románová sága dosud neznámé Aleny Mornštajnové je právě takovým ojedinělým případem,” uvedlo nakladatelství Host, které se rozhodlo o brožované vydání rozebrané Slepé mapy. Příběh začíná první světovou válkou. Anna, vypravěččina babička, odjíždí i přes odpor rodičů se svým vyvoleným do pohraničního městečka na severu Čech. Nový začátek se však brzy mění v boj o přežití, když je Antonín raněn na frontě a u Anny propuká tuberkulóza. O řadu let později čeká nový začátek také na jejich dceru Alžbětu, která utíká před německou armádou zabírající pohraničí. Dramatický zásah osudu v podobě důstojníka StB zasáhne také vypravěčku knihy Anežku.

Osada na pahorku

Příběh z pera Asafa Gavrona zavádí čtenáře do prostředí současného Izraele, do malé malé fiktivní ilegální osady Maale Chermeš v Judské poušti, založené skupinou nábožensky a nacionalisticky smýšlejících osadníků. Gavron zde ukazuje chaos a absurditu izraelské politické scény, právních předpisů i komunikace mezi armádou, soudy a exekutivou. „Osada na pahorku poskytuje mimořádný pohled na současnou izraelskou společnost… Je to něco zcela nového – humoristická osadnická sága,” zhodnotil Gavronův společenský román The Guardian.

Skoncovat s Eddym B.

Skoncovat s Eddym B.

Románová senzace Louise Éduarda pochází z Francie. Tato kniha popisuje autorovo strastiplné dětství i jeho postupně odhalovanou homosexualitu. Éduard zaujal čtenáře především způsobem podání - literárním experimentem stojícím na pomezí uměleckého textu a dokumentu. Román Skoncovat s Eddym B. je také prvním titulem nakladatelství Paseka, na jehož obálce je možné spatřit jméno překladatele, v tomto případě překladatelky Sáry Vybíralové. Ačkoli nakladatelství Paseka již v minulosti uvedlo jméno překladatele u vybraných titulů, nyní se z této výjimečné záležitosti rozhodlo udělat pravidlo a uvádět jméno překladatele na všech beletristických i nebeletristických titulech. Více čtěte v rozhovoru se šéfredaktorem Paseky Jakubem Sedláčkem.

Zen žen

Slavný komiksový seriál Lely Geislerové, který již několik let baví čtenáře týdeníku Respekt vychází poprvé knižně, a to ve formátu, na než jsou čtenáři zvyklý - tedy jako úzká kniha. Lela Geislerová představuje, jaké je to být dcerou, mámou, manželskou, milenkou či kamarádkou. Kniha, která vyšla pod hlavičkou nakladatelství Paseka, obsahuje na dvě stovky epizod ze života moderní ženy popisující milostné trapasy, partnery, matky či děti.

Ovšem

Prvotina z dílny Karla Kováře, známého spíše jako Kovy, představuje vhled do jeho soukromí, od téměř idylického dětství, přes komplikovanější dospívání, smutek nad ztrátou milované osoby, comming out až po budování kariéry youtubera a cestování po světě. Karel Kovář sází v knize na ironii i smysl pro humor, který by mohl být blízký nejen jeho skalním podporovatelům, ale i ostatním čtenářům, kterým se tato kniha dostane do ruky. Ačkoli se jedná o biografii velmi mladého člověka, kterého znají spíše mladší generace, svým přístupem a stylem má šanci oslovit i ostatní. Zajímavá je totiž obyčejnost všedního dění, která nakonec může být velmi působivá. Kniha obsahuje spoustu fotografií a básní z dílny Karla Kováře.

Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii

Cestopisná monografie Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii představuje již třetí titul z dílny Ladislava Zibury alias prince Ládíka. Tentokrát se Zibura vydává do Arménie, Gruzie a Náhorního Karabachu, kde objevuje zapadlé vesničky, příběhy místních lidí, jejich pohostinnost i sovětskou nostalgii. Zibura opět sází na humor a sebeironii, pro niž si ho oblíbili čtenáři v případě prvních dvou knih.

Fake news

Titul z pera Zvol si info, Miloše Gregora a Petry Vejvodové nese název, o němž nelze pochybovat, že využívá technik fake news, zní totiž následovně: Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a manipulacích!!! Cílem této knihy je představit fenomén fake news (tj. falešných zpráv) a odpovědět na otázky či alespoň poskytnout jakési vodítka - jak se proti fake news bránit, jak je možné, že fungují či kdo a proč je mezi lidi vypouští?