Kolik kroužků dítě snese? Rodiče se trumfují, kroužky mezitím zdražují

Praha Někteří rodiče mají pocit, že musí vyplnit veškerý volný čas potomků. Ne všem dětem to ale dělá dobře.

Kvůli němu můžu klukovi dopřát jen jeden dva kroužky, postěžovala si koncem prázdnin čerstvě rozvedená matka na exmanžela, který jí zřejmě nedává dost peněz na alimentech. Bylo to na dětském hřišti, kde se matky tak trochu trumfovaly. My máme kroužek každý den, pochlubila se vítězka pomyslné soutěže. Větší starostlivost o rozvoj potomků mohla vykázat snad jenom paní, co chodí na kurzy plavání už s kojencem, zatímco babička vodí staršího, dvouletého sourozence na angličtinu.



Skoro se zdá, že dobrý rodič se pozná podle počtu kroužků. Popravdě, nejde o novinku. Rodiny s jen trochu slušným postavením posílávaly děti na piano, na balet nebo na hodiny cizího jazyka už za našich babiček.



Ne každé dítě na to posléze vzpomínalo s vděčností. Někteří se trápili u piana léta, aniž se jich někdo ptal, ale také aniž se něco opravdu naučili. Já jsem se dětí ptala, což však také nebylo ideální. Na piano synek nechtěl v šesti, v sedmi ani v osmi letech. Výuku připustil až v devíti, to už ho ale v hudební škole nechtěli, že je moc starý. Škoda, konstatuje v dospělosti.



Začátek školního roku je doba rozhodování. A ovšem placení. Třeba kroužek míčových her pro dítě mezi šesti a čtrnácti lety může přijít na 3000 korun za pololetí, tedy šest tisíc na rok. Ještě o pár stovek dráž vyjde dětské divadlo v pražském HAF studiu. Individuální výuka na klavír může stát za rok třináct i čtrnáct tisíc.

Trochu jsme zdražili

„Základní cena většiny kroužků je 850 Kč na pololetí. Tato cena může být individuálně navýšena o nájemné, které se liší v každé škole, a případně o pomůcky potřebné na kroužek,“ říká Sandra Tomsová, ředitelka Střediska volného času Kroužky, které organizuje kolem tisícovky kroužků pro děti v Praze a středních Čechách a kolem sedmi set kroužků v rámci poboček v dalších místech republiky i na Slovensku. „Je pravda, že v letošním školním roce jsme po mnoha letech cenu kroužkovného navýšili,“ připouští Sandra Tomsová z Kroužků. Důvodem je podle ní zdražení cen materiálů, které je potřeba zajistit, nebo navýšení časové dotace kroužku ze 45 na 60 minut. Tomsová zároveň upozorňuje, že v letošním školním roce existuje projekt, který umožňuje nabídnout určité kroužky v partnerských školách zdarma.

Některé školy kroužky nejen zprostředkovávají, ale pořádají samy, přičemž na něco najímají lektory, jiné kurzy vedou třeba i místní učitelé, pro které to znamená přivýdělek.