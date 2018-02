Kolínská chytrá klíčenka a další vychytávky nejchytřejšího města

KOLÍN Kolín je „nejchytřejší“ město, které boduje svým novým unikátním projektem Kolínská chytrá klíčenka. Každý obyvatel si také může stáhnout mobilní aplikaci Kolín v mobilu, díky které má přehled například o kulturních akcích. Další z vychytávek je systém chytrého odpadového hospodářství nebo možnost chytrého parkování.

Kolín vyhrál jednu z nejvýznamnějších cen IDC IoT Awards v oblasti rozvoje chytrých technologií, a to unikátním projektem v celoevropském měřítku Kolínskou chytrou klíčenkou. Klíčenka usnadňuje život dětem a jejich rodičům, tím že nahrazuje peněženku, různé platební a identifikační a přístupové čipy. „Chytrá technologie šetří čas a náklady, a navíc přirozeně vzdělává a prakticky připravuje děti na budoucnost včetně zodpovědného přístupu k financím,“ je uvedeno na kolínském oficiálním portálu.



„Díky této kartičce se školák dostane do školy, odemkne si kolostav, nahradí to také průkazku do knihovny, jízdenku na MHD. Dokonce jsme motivovali obchody, aby přijímali platby Klíčenkou a dali školákům jako bonus slevy na vybrané produkty,“ řekl starosta Kolína Vít Rakušan. „Nikoho nenutíme, aby kartu používal na všechno, pokud školák chce klíčenku využít pouze na vstup do školy, není to vůbec problém,“ dodal.

Hlavně díky Kolínské chytré klíčence se Kolín stal v loňském roce nejchytřejším městem v Česku. Šlo o oficiální soutěž Úřadu vlády. Odborní porotci ocenili komplexní opatření. Zaujala je mobilní aplikace, aplikace pro parkování, odpady, placení v MHD bezkontaktní kartou.



„V zavádění opatření pro chytrá města preferuji funkční a účelná řešení. Snažíme se vybírat ty, o kterých jsme přesvědčeni, že budou přínosnými pro naše obyvatele a úředníky,“ uvedl I. místostarosta města Kolín, Mgr. Michael Kašpar. „Nechceme být chytré město, protože je to in, ale proto, že samotná řešení mají vysokou přidanou hodnotu,“ dodal Kašpar na oficiálních stránkách města.

1. místo v soutěži Chytrá radnice, kterou vyhrálo v loňském roce město Kolín.

Kolín svým občanům nabízí také aplikaci Kolín v mobilu. Uživatel této aplikace se dozví aktuální kulturní akce, může si vyhledat všechny kontakty a může kontaktovat odpovědné úředníky či vedení města. Díky této aplikaci občané také například vidí, kde konkrétně jsou volná parkovací místa. Zároveň aplikace umožňuje extrémně jednoduchý systém placení parkovného po celém městě, řidiči nemusí hledat parkovací automat, nemusí používat lístek. Aplikace je automaticky upozorní, kdy jim končí parkovné a mohou si ho na dálku prodloužit, aniž by museli k autu.



Další vychytávkou aplikace je průvodce městem, který ukazuje tři trasy a vyfocené památky, které by turisté měli navštívit. S aplikací je také propojena další aplikace Lepší místo, díky níž jde poukázat na věci, které se lidem nelíbí. Pokud vidíte rozbitý chodník, stačí ho vyfotit a zveřejnit. Město díky tomu vidí, co je důležité opravit. Od ledna také běží nová aplikace Řídím Kolín, která umožňuje ještě větší zapojení veřejnosti do rozhodování o dění ve městě. Nová platforma by měla být využívaná pro všechny ankety a průzkumy.

Kolín se také pyšní systémem chytrého hospodářství, který zahrnuje monitoring zaplněnosti kontejnerů na tříděný odpad. Lidé se mohou podívat na web, kde se nejbližší kontejnery nachází, jak moc jsou plné a kdy je plánován další svoz. „Smyslem projektu je optimalizovat svozové trasy a počty kontejnerů na jednotlivých místech ve městě, nárůst podílu tříděného odpadu a uklizenější místa okolo kontejnerů po optimalizaci svozových tras,“ uvedl místostarosta Kašpar na oficiálních stránkách Kolína.