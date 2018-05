Jak bydlí designéři: Starožitnosti i současné umění. To je dům bytové designérky

Bydlí ve dřevostavbě, kterou navrhl rodinný přítel a kmotr jejího syna ing. arch. Rudolf Netík. Interiér si ale navrhla sama do posledního detailu. Server Lidovky.cz připravil fotografický seriál. Jako druhá se představuje bytová designérka Markéta Musilová.

„Nejoblíbenější kus nábytku je knihovna, kterou máme za sedačkou v obývacím pokoji od sochaře a přítele Matěje Hájka, který také navrhl a vytvořil sochu na zahradě ve výklenku domu a dřevěné madlo na lednici ke kterému se váže tato historka. Před několika lety byla u nás na návštěvě přítelkyně -fotografka Bet Orten a byla velmi nespokojena s tím, že se nemůže dostat do lednice bez použití hrubého násilí. Přišla tedy s myšlenkou, že by její partner - Matěj Hájek mohl na tu lednici vytvořit nějaké „pořádné madlo“, tak začala dnes už mnohaletá spolupráce s oběma těmito skvělými umělci,“ vypráví designérka.



A co má bytová designérka ve svém domě nejraději? „Rodinu samozřejmě, pak ale vzrostlé smrky, do kterých koukáme a slunce svítící do oken....,“ říká zasněně.

A pokračuje: „Z vybavení domu si já i můj manžel velmi užíváme umění, které začalo zaplňovat veškerý zbývající volný prostor. Kupujeme především současné žijící české umělce. A že je z čeho vybírat! Nakupuje přímo od nich, nebo v galeriích a na aukcích. Já v poslední době našla zalíbení v kresbě z přelomu 18. a 19. století,“ vysvětluje Musilová.

Markéta Musilová Po střední škole odjela do světa, aby se něco přiučila. Bez pracovních víz, bez kreditky a téměř bez peněz. Cestovala, studovala a pracovala tímhle způsobem 4 roky. Začala v Londýně, pokračovala v USA, Austrálii, Novém Zélandu a skončila v Japonsku. Po návratu domů začala pracovat pro architektonickou firmu na rekonstrukci hotelu Intercontinental, poté pro firmu, která přestavovala půdní byty na Žižkově. Zabývala se designem interiéru. Před třicítkou vystudovala grafický design na Prague College, kde dnes také pracuje. V současné době studuje umění na ADI a užívá si svou rodinu.

A kde sháněla nábytek, který dům zdobí? „Nábytek je z části dělaný na míru a z části nakoupený po bazarech, aukcích a také v no name obchodech. Baví mě kombinovat drahé s levným, cítit se v tom pohodlně. Třeba sedací souprava byla natolik levná, že mi vůbec nebude vadit, když ji děti naprosto zlikvidují. Jsem ráda, když doma nevzniká stres z užívání věcí určených k užívání,“ říká Musilová.



A tam se také nejlépe cítí, jak sama říká, nejvíce si odpočině a zrelaxuje v obývacím pokoji na pohovce, kde si užívá buď výhled do zeleně nebo se kochá stěnami s uměním.



„A ještě bych měla zmínit, že veškerý vestavěný nábytek (včetně kuchyně), ze kterého jsem nadšená, vyrobila truhlárna, kterou vlastné partner mé dlouholeté přítelkyně Taťány Zezulové,“ dodává nakonec.