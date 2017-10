Pronikl k Mayové a dal jí propuštění z práce. Neví se, jak se k ní komik dostal

MANCHESTER Středeční projev britské premiérky Theresy Mayové měl ujistit spolustraníky i veřejnost o schopnosti oslabené političky bezpečně vyvést zemi z Evropské unie, místo jeho obsahu však britská média i veřejnost řeší jediný okamžik. Chvíli, kdy komik Simon Brodkin pronikl na pódium a předal Mayové dokument o propuštění z práce.

Zatímco politici se ptají, jak mohl projít přes ochranku premiérky, komentátoři hovoří o symbolickém významu události pro političku s velmi nejistou budoucností.



Brodkin s účastnickou visačkou na krku se k Mayové přiblížil ve chvíli, kdy na konferenci své Konzervativní strany hovořila o lídru konkurenčních labouristů Jeremym Corbynovi, jehož volební úspěch připravil v červnu Mayovou o parlamentní většinu. Komik jí předal formulář P45 a několikrát opakoval, že jej o to požádal ministr zahraničí Boris Johnson. Než jej ze sálu vyvedla ochranka, zastavil se právě u muže považovaného za nástupce Mayové v premiérském křesle a vztyčeným palcem mu dal najevo svou podporu.

Zatímco Mayová papír ihned odložila a po krátké pauze ukončené ovacemi vstoje zavtipkovala, že by P45 nejraději dala Corbynovi, další politici incident komentovali bez humoru.

„Je naprosto nepřijatelné, aby se někdo mohl dostat tak blízko k premiérce...Byl tam hodně dlouho, zatímco mu někdo poklepával na rameno a prosil, jestli by nemohl odejít - tak si ochranu premiérky nepředstavuji,“ řekl listu The Daily Telegraph konzervativní poslanec Johnny Mercer. Několik ministrů vyzvalo k podrobnému vyšetření incidentu a ministryně vnitra Amber Ruddová to v rozhovoru s BBC přislíbila.

Britský tisk vidí symbol úpadku Mayové

Policisté sice Brodkina nejprve zadrželi, brzy jej však propustili s vysvětlením, že měl na konferenci platnou akreditaci a neprovedl nic nezákonného.

Brodkin nepronikl na ostře sledované pódium poprvé. Mediální pozornost si získal již v roce 2015, kdy se na festivalu v Glastonbury dostal k rapperu Kanye Westovi a několik sekund zpíval a tančil při jeho skladbě, než ho odvedla ochranka. Zaujal rovněž tím, že vysypal hrst dolarů na Seppa Blattera, bývalého šéfa fotbalové federace FIFA, stíhané korupčními skandály.

Nejen kvůli Brodkinovou kousku však média hodnotí projev jako příznačný pro političku, která bojuje s obtížemi brexitu a jejíž pozice je velmi vratká po červnové volební blamáži. Bez povšimnutí nezůstal ani silný kašel, který několikrát donutil Mayovou řeč přerušit. Jízlivé poznámky konkurence zase vyvolala odpadávající písmena z rozměrného hesla konference „Budujeme zemi, která slouží všem“, který měla Mayová za zády.

Zatímco někteří spolustraníci se po projevu srotili kolem premiérky a před novináři zdůrazňovali, že její kašel a trable na pódiu ukázaly, že je taky jen člověk, další byli podstatně kritičtější. „Neřekl bych, že má Theresa Mayová štěstí. Právě propásla jednu příležitost a moc jí jich nezbývá,“ řekl listu The Sun jeden z konzervativních poslanců v narážce na spekulace o blížícím se konci Mayové.