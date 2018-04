Komiksové filmy se budou natáčet v Praze. Do metropole zamíří Spider-Man i Vin Diesel

PRAHA Ještě tento rok do Prahy zamíří do Prahy dva komiksové filmy - Tom Holland se městem prožene jako maskovaný Spider-Man a Vin Diesel postřílí pár padouchů jako nanotechnologiemi vylepšený voják Bloodshot.

Snímek Spider-Man: Homecoming (2017) se v brzké době dočká pokračování. Druhý díl se bude natáčet v řadě světových měst, mezi kterými nechybí ani Praha. Co ale bude Spider-Man v Praze dělat zatím není známo.

Příběhově by měl být druhý Homecoming zasazen po snímku Avengers: Infinity War (Spider-Man 2 by měl konkrétně začít přesně deset minut po konci Infinity War), a Peter Parker se znovu bude vyrovnávat s životem neobvyklého teenagera. Ten tentokrát možná naruší jeho ženský protějšek, Jessica Drewová alias Spider-Girl (některé zdroje pak hovoří o Felicii Hardyové alias Black Cat).

Snímek by se měl v metropoli natáčet někdy v létě a bude za ním stát znovu Jon Watts, režisér jedničky. Ten již dříve prohlásil, že by si přál, aby se Spider-Man ve filmu setkal s Natašou Romanovovou alias Black Widow (Scarlett Johanson). Není zatím známo, jestli se tak ve filmu opravdu stane.

Akčnější a dospělejší podívanou nabídne pražanům jiný hrdina. Bloodshot (Vin Diesel) je bývalým vojákem, který vstal z mrtvých a je obdařen nadlidskými schopnostmi díky nanotechnologiím ve svém těle. Je to klasická komiksová akční jízda o pomstě a vykoupení. Právě ulicemi prahy se Bloodshot, jehož poznávacím znamením jsou rudé oči a rudý kruh na hrudi, bude prohánět a střílet padouchy. Kromě Vina Diesela v hlavní roli mnoho podrobností známo není.

Spekuluje se, že do režisérského křesla usedne Dave Wilson, který předtím spolupracoval s Timem Millerem na prvním Deadpoolovi. O scénář by se měl postarat nejspíše Eric Heisser, který stojí za snímky jako Příchozí nebo Nezvratný osud 5. Snímek se bude v Praze natáčet letos v létě. Pokud vám jméno Blooshot nic neříká, tak je to pravděpodobně proto, že za ním stojí u nás nepříliš známé komiksové nakladatelství Valiant Comics.

Pro Vina Diesela jde o návrat do české metropole. V roce 2002 přímo v ulicích centra točil akční snímek xXx. To byl ale také konec známého amerického kaskadéra Harryho O´Connora (Charlieho andílci, Zítřek nikdy neumírá), který se nešťastnou náhodou zabil při natáčení na Palackého mostě.