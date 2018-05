Komora zúčtuje se Samkovou kvůli prokletí velvyslance. Je to jak ve 30. letech, píše advokátka

BRNO/PRAHA Advokátka Klára Samková tuto středu stane před kárným senátem své stavovské organizace, jenž projedná její chování před tureckou ambasádou. Známá právnička při demonstraci proklela tureckého velvyslance. Podle České advokátní komory se tím vzepřela pravidlům svého stavu, v krajním případě kvůli tomu může přijít o praxi. Samková před středečním řízením vyzvala hlavu komory, aby spor urovnali smírem.

Samková se před kárným senátem České advokátní komory zodpovídá kvůli svým výrokům, které před velvyslanectvím pronesla v červnu 2016. Slovy tehdy seslala kletbu na ambasadora Ahmeta Bigaliho, třikrát ho proklela. Reagovala tím na jeho kritiku, jíž se vymezil vůči předchozímu prohlášení Samkové. Advokátka veřejně přirovnala náboženství muslimů k nacistické ideologii.

„V etickém kodexu jsou ustanovení, jak má advokát vystupovat. A my jsme došli k závěru, že v tomto případě byl etický kodex porušen,“ vysvětlil už dříve serveru Lidovky.cz šéf kontrolní rady České advokátní komory (ČAK) Jan Mikš, proč na Samkovou kvůli vystoupení před ambasádou podal kárnou žalobu. Případ se začne projednávat ve středu po poledni, kauza míří k rozuzlení po téměř roce a půl.

Známá advokátka se snažila kárné řízení těsně před jeho ostrým startem odvrátit. Předsedovi ČAK Vladimíru Jirouskovi adresovala dopis, v němž ho nepřímo vyzvala, aby komora od jejího stíhání upustila. Argumentovala tím, že obě strany budou na sporu tratit. S dobrým jménem prý hazarduje především stavovská organizace, jež podle Samkové případnou sankcí riskuje ostudu.

„Jestli někdo, vážený pane předsedo, ohrožuje důstojnost advokacie, tak je to jednání kárné komise a kárného senátu mým stíháním. Tyto orgány České advokátní komory tak totiž dávají veřejnosti najevo, že jsou připraveny stíhat člena advokátní komory za jeho ideové postoje. (…) Čím víc mne za moje údajně ‚nedůstojné‘ jednání potrestáte, tím nedůstojněji bude vnímána,“ píše Samková v dopise, jejž má server Lidovky.cz k dispozici.

Je to jako ve 30. letech, píše Samková

Svou prosbu staví i na přesvědčení, že ve vztahu k tureckému velvyslanci nevystupovala při výkonu advokátské praxe. Jinými slovy jen vyjádřila svůj občanský postoj. Svou situaci pak přirovnala k dění v československé advokacii v období druhé republiky koncem 30. let, kdy komora pronásledovala kvůli politickým názorům řadu svých členů. Zmínila i stavovské poměry po komunistickém převratu.

„Na přelomu let 1938–1939 Česká advokátní komora masivně vypudila ze svého středu své kolegy židovského původu, po komunistickém puči v roce 1948 masivně neobnovila ‚advokátní licence‘ advokátům, jejichž názory a životní postoje nebyly kompatibilní s nově nastolenou ideologiím,“ snažila se Samková dodat váhu svým argumentům, že její kárné stíhání je nemístné.

Předseda Jirousek jí v odpovědi vysvětlil, že do řízení nemůže žádným způsobem zasáhnout. Sám by tím prý riskoval postih. Také jí připomněl omluvu, kterou ČAK pod jeho vedením projevila lítost nad zmíněnými excesy z konce 30. let. „Navíc si nejsem jist, zda-li uvedené události jakkoliv souvisí s posuzovaným případem vymezeným enunciátem (základní sdělení, pozn. aut.) předmětné kárné žaloby,“ odepsal mimo jiné šéf komory Jirousek.

‚Umřete dřív, než zplodíte syny‘

Před tureckou ambasádu přivedla Samkovou a její příznivce v červnu 2016 slova velvyslance, jimiž ambasador kritizoval její předchozí vystoupení na půdě Poslanecké sněmovny v rámci konference s názvem Máme se bát islámu? Advokátka tam vystavila islám ostrému odsudku, náboženství muslimů postavila na roveň nacismu. Velvyslanec Bigali obratem reagoval, že by Samkovou měli hnát k zodpovědnosti státní zástupci.

„Proklínám vás, proklínám vás, proklínám vás. Umřete dřív, než zplodíte syny, a umřete beze cti,“ vrátila pak úder ambasadarovi před jeho sídlem Samková. „Budete-li zasahovat do našich věcí, pošleme na vás své syny,“ dodala. Po necelém půl roce dospěla komora k závěru, že takovým chováním ohrozila vážnost stavu. V prosinci 2016 tak předseda kontrolní rady ČAK Jan Mikš podal zmíněnou žalobu, na což upozornily Lidovky.cz.

Jestli kárný senát rozhodne už ve středu, není jasné. Pokud Samkovou neočistí, nabízí se mu široká paleta možných postihů. Advokátku může „jen“ napomenout, uložit pokutu nebo ji zakázat vykonávat praxi. „Přestože kárný senát může konstatovat vinu, může zároveň upustit od uložení opatření, pokud za dostatečné považuje samo projednání žaloby před kárným senátem,“ podotkla pro Lidovky.cz mluvčí ČAK Hana Chaloupková.

„Její odporná slova nemají se svobodou slova vůbec nic společného. Proto upřímně věřím, že v této věci budou české orgány odpovídajícím způsobem konat,“ reagoval už dříve pro Lidovky.cz velvyslanec Bigali, když komora začala Samkovou stíhat. ČAK přezkoumávala i její vystoupení v Poslanecké sněmovně a srovnání islámu s nacismem. Loni v únoru rozhodla, že v tomto ohledu se Samková řádu advokacie nezprotivila a řízení s ní nezahájila.