Komorní atmosféra na Nové scéně. Magnesia Litera se udílela v rytmu jazzu

PRAHA Uprostřed kavárny na Nové scéně Národního divadla stojí několik polic. Dolní příčky jsou zaplněny trochu opotřebovanými výtisky klasické literatury, na těch horních se skví v řadě vystavené barevné láhve s minerální vodou Magnesia – v modrých je minerálka bez příchuti, červená skýtá rozličné příchutě od jahody přes malinu až po brusinku.

Hosté si je mohou brát zdarma – nejsou to ostatně ledajací hosté. Po kavárně různě posedávají, postávají a korzují významné osobnosti převážně kulturní scény.

Jejich tváře nejsou příliš mediálně profláknuté, podle jména by je ale člověk nejspíš poznal – své řemeslo totiž vykonávají zpoza klávesnice coby spisovatelé či literární publicisté. V místnosti panuje trochu napjatá atmosféra. Všichni totiž čekají, až se budou moci přesunout do jednoho ze sálů na udílení prestižních cen, jejichž název by mohlo stěží co vystihnout lépe než ty dvě police nad sebou. Magnesia Litera.

Po prvním divadelním zazvonění začnou přítomní pomalu vystupovat po točitých schodech do foyer. V davu elegantně oblečených lidí kráčí i herec Arnošt Goldflam či politička Miroslava Němcová. Pohledy přitahuje ponejvíce skupinka zvláštně namaskovaných lidí, u nichž se později ukáže, že jde o autory blogu Tisíckráte.

Když se hosté včetně nominovaných spisovatelů následně usadí v hledišti, objevuje se moderátorská dvojice Jiří Havelka a Daniela Písařovicová (on v nenápadném obleku, ona ve výrazně fialových a nevšedně střižených šatech), vysvětluje publiku, kdy má tleskat, a poučuje adepty na výhru, jak se postavit a kam se dívat, až půjdou ocenění převzít. Na jevišti se mezitím připravuje „starosvětská“ kapela Melody Makers. Pak se náhle ozve odpočítávání, přímý přenos začne a ticho v sále prořízne první jazzová melodie.

Po celý večer panuje v divadle uvolněná, napříč honosnému prostředí poměrně neformální atmosféra. Žádný z nominovaných nepůsobí na první pohled vystresovaně ani přehnaně dojatě. Nebýt televizních kamer, bylo by předávání cen spíš takovou poklidnou komorní záležitostí.

Tabery, Pánek, Děžinský

Kategorie se vyhlašují postupně od méně významných až po tu nejdůležitější, jejímž vítězem se nakonec stává šéfredaktor časopisu Respekt Erik Tabery s knihou Opuštěná společnost. Každá z kategorií má vlastní video, v němž jsou nominované knihy představeny formou hravých ilustrací. Zatímco běží, uvaděčka v červených šatech si z hlediště vždy vyvádí osobnosti, které mají předávat následující cenu. Jak ony, tak i spisovatelé ale mnohdy nejsou zvyklí promlouvat na veřejnosti. Občas se proto zdá, že osazenstvo jeviště upadá do lehce trapných rozpaků, z nichž se moderátoři více či méně úspěšně snaží vybruslit.



Letos se u příležitosti stého výročí založení republiky kromě klasických cen (tu za prózu si odnesl usměvavý Josef Pánek v tričku s potiskem a džínách, autor románu Láska v době globálních klimatických změn; Literu za poezii zase obdržel Milan Děžinský za sbírku Obcházení ostrova a v kategorii Objev roku zvítězila biografie Ivana Martina Jirouse s názvem Magor a jeho doba z pera Martina Švehly) konala také anketa o nejlepší české knihy století. Jedinou, která se těší velké přízni veřejnosti i odborníků, se ukázala být prvorepubliková klasika Osudy dobrého vojáka Švejka. Úryvky z Haškova románu ostatně zdobily ve volných chvílích i promítací obrazovku v sále.

Vyhlašování vítězů místy vyplňuje zpěvák Ondřej Havelka, jehož staré české písničky vhodně doplňují intelektuální atmosféru večera. Když dozpívá i tu poslední o kotouči Měsíce visícím nad Prahou, slavnostní večer je u konce a hosté se začínají trousit zpět do foyer, kde čeká raut. Režisér Bohdan Sláma se v uličce zapovídá s herečkou Marií Doležalovou a spisovatelkou Petrou Soukupovou.