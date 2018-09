Zmanipulované volby? ‚Putinův‘ kandidát získal nečekaně 13 tisíc hlasů. Oponent -5, na protest vyhlásil hladovku

Moskva Komunistický kandidát na gubernátora v Přímořském kraji na ruském Dálném východě v pondělí zahájil hladovku na protest proti údajným podvodům, které jej na poslední chvíli připravily o vítězství. Ještě při sečtení 96 procent hlasů Andrej Iščenko vedl s náskokem pěti procentních bodů před soupeřem z vládní strany Jednotné Rusko. O pár hodin později volební komise překvapivě ohlásila, že více hlasů získal Andrej Tarasenko. Toho prezident Vladimir Putin loni pověřil vedením kraje.

„Ještě v noci při sečtení 95,7 procent hlasů jsem s náskokem vedl v poměru 51 ku 46 procentům. Ale doslova do rána protokoly (s výsledky hlasování) ve městech Arťom, Ussurijsk, Vladivostok a Nachodka zfalšovali a teď jsou výsledky takové, že prohrávám s Tarasenkem. Vyhlašuji hladovku,“ prohlásil Iščenko a vyzval místní obyvatele, aby vyšli do ulic protestovat.



Po zpracování 97,87 % hlasů tabulka s výsledky nebyla aktualizována téměř hodinu. Během této doby, po sečtení 99,03 % volebních lístků, se počet hlasů pro Iščenka nečekaně snížil o 5 hlasů, zatímco u Tarasenka narostl o 13,5 tisíce, což umožnilo kandidátovi ze strany Jednotného Ruska vybojovat první místo, upozorňuje britský server Independent.. Média tak zaznamenala fenomenální nárůst počtu hlasů pro Tarasenka. Po zpracování 99,1 % hlasů se přitom výhra pro Iščenka stala matematicky nemožnou.

Pasoval jsem, tak jako ruská státní média, za vítěze v Přímořském kraji Iščenka a putinovce Tarasenka za toho co prohrál. Tohle je ovšem volební podvod jako..já nevím, jako prase, jako Brno? Při zpracování 0,26% hlasů dostal putinovec +13 595 hlasů a Iščenko -5! To už je výsměch. pic.twitter.com/fPzxiF0Zm0 — Roman M (@Fbeyeee) 16. září 2018

„Gubernátor možná vyhrál, ale pro Putina je to ztráta bez ohledu na to, jak to dopadne. To dostává Kreml do velmi obtížné situace, ze které neexistuje dobrá cesta,“ popsal situaci Nikolaj Petrov, politický analytik Vysoké škole ekonomické v Moskvě.



Putin již dříve veřejně podporoval Tarasenka. „Myslím, že všechno bude v pořádku,“ prohlásil ruský prezident o volbách minulý týden během osobního setkání s kandidátem Jednotného Ruska.

Komunisté slíbili napadnout výsledky u soudu

Úřady náhlou změnu v pořadí obou rivalů vysvětlují tím, že jako poslední dorazily výsledky z velkých měst, které mohly těsné klání zvrátit. Média si ovšem povšimla, že během sčítání hlasů ve Vladivostoku hasiči evakuovali dotyčnou budovu kvůli hlášení o požáru, které se nakonec nepotvrdilo.



Z podvodů se ovšem obviňují obě strany: Tarasenkův štáb tvrdí, že prý komunisté utratili za kupování hlasů 40 milionů rublů (asi 13 milionů Kč).

Nevládní organizace Golos, která už roky monitoruje volby v Rusku, varovala, že kvůli opodstatněným podezřením ohledně falšování výsledků může v kraji dojít „k nezákonné uzurpaci moci“.

Šéfka ústřední volební komise Ella Pamfilovová prohlásila, že konečné výsledky budou vyhlášeny až po prošetření stížností obou stran na falšování voleb. Stát se tak má do konce týdne.

„Nebudeme to protahovat, ale ani nebudeme spěchat,“ řekla Pamfilovová rozhlasové stanici Govorit Moskva. Do konce týdne by podle ní mělo být jasné, zda bude vyhlášen vítěz voleb, anebo budou volby zrušeny buď zcela, nebo jen v některých volebních obvodech.