Končí šéf GIBS Murín a Uber podepíše memorandum s vládou

PRAHA Nabídku na vedení Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) dostalo několik lidí. O tom, kdo inspekci dočasně povede, rozhodne výběrové řízení. Další výběrové řízení na nového ředitele GIBS se uskuteční později. Vláda by se tím mohla zabývat na pondělním jednání. Současný ředitel inspekce Michal Murín ve funkci končí právě dnes.

Čeká se na jméno. Mluvčí inspekce Ivo Mitáček dnes nechtěl spekulovat o tom, jak bude situace po odchodu Murína vypadat. Řekl jen, že se čeká na jméno nového zastupujícího ředitele, od čehož se bude vše odvíjet.

Babiš a Murín vedli několik týdnů spor. GIBS v březnu sdělila, že premiér na Murína opakovaně tlačil, aby ve vedení GIBS skončil. Na schůzkách Babiš Murínovi podle inspekce řekl, že pokud ředitelské místo opustí do konce února, obejde se to „bez skandálu“. Babiš to popřel, ale následně začal Murína veřejně kritizovat a zahájil s Murínem kázeňské řízení. Premiér uvedl, že nemá k řediteli inspekce důvěru, zpochybnil také hospodaření GIBS.

Murín skončil kvůli vyčerpání v nemocnici. Odchod do civilu zdůvodnil slovy, že pokud by zůstal ve funkci, mohlo by to vést ke zpochybňování výsledků práce inspekce.

Přijde epidemie? Ministerstvo zdravotnictví by mělo zveřejnit aktuální data o výskytu spalniček.

Jako taxikáři? Memorandum vlády s přepravní firmou Uber je už dokončeno a bude podepsáno v pondělí. Uber se měl podle dřívějších informací v memorandu zavázat třeba k tomu, že jeho řidiči budou mít licenci jako taxikáři. Provozovatelé taxi kritizovali firmy Uber a Taxify za to, že nedodržují zákon, jezdí bez licence a taxametrů.

‚Brutální‘ odvolání? Krajský soud v Praze projedná odvolání v případu bývalého detektiva Jiřího Komárka, který dostal roční podmínkou za nařčení policejního prezidenta Tomáše Tuhého z „brutálního“ úniku informací.



Za Telegram! Proběhne demonstrace v centru ruské metropole Moskvy proti blokování šifrované sociální sítě Telegram. Protestní akci povolila moskevská radnice