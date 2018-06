Koně Převalského letí do Mongolska a Hilšer jde do boje o senátorské křeslo

Z Česka dnes odletí čtyři exempláře koně Převalského do domovského Gobi v Mongolsku, německá kancléřka Angela Merkelová bude jednat s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem mimo jiné i o migrační politice a neúspěšný prezidentský kandidát Marek Hilšer představí svou kandidaturu do Senátu.

Merkelová bude jednat s Macronem. V poledne čeká v Mesebergu u Berlína německou kancléřku Angelu Merkelovou jednání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a některými ministry obou zemí. Oba státníci zde chtějí dokončit společný plán reforem eurozóny, který předloží příští týden svým protějškům na summitu EU. Mluvit by se mělo také o migrační politice. Na místě bude i předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.

Koně Převalského odletí do Mongolska. Z pražských Kbel dnes do mongolského Gobi odletí armádním letounem čtyři exempláře vzácného koně Převalského. Podle Červené knihy IUCN spadá kůň Převalského do kategorie ohrožených druhů, v přírodě vyhynul už koncem 60. let 20. století a přežil jen díky chovu. Zoo Praha do domovské Gobi leteckými transporty dopravila celkem 27 koní.

Vláda bude jednat o rozpočtu. Od brzkých ranních hodin bude zasedat vláda v demisi. Na programu má mimo jiné přípravu státního rozpočtu na příští rok, návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 či poslanecký návrh novely zákonů o regulaci reklamy a o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Hilšer chce do Senátu. Neúspěšný kandidát na prezidenta Marek Hilšer půjde ve stopách Jiřího Drahoše. I on se na dnešní tiskové konferenci chystá představit svou kandidaturu do Senátu.

Bílý dům přivítá monarchu. Americký prezident Donald Trump dnes přijme španělského krále Felipeho VI. s chotí.

Případ novináře pokračuje. U ústeckého krajského soudu pokračuje hlavní líčení v případu loňské vraždy čtrnáctileté dívky a pokusu o vraždu její o dva roky starší kamarádky v Doubici na Děčínsku. Bývalému regionálnímu novináři Martinu Chloubovi hrozí 15 až 20 let vězení, v krajním případě výjimečný trest. „Nebyl to žádný plán ani úmysl. Je mi opravdu líto, že to tak skončilo,“ uvedl v pondělí na úvod své výpovědi před soudem.

Kauza lihové mafie. Nejvyšší soud dnes veřejně projedná dovolání Tomáše Březiny a stížnost pro porušení zákona, kterou v jeho prospěch podal ministr spravedlnosti v kauze takzvané lihové mafie. Kritizoval zvýšení trestu pro Tomáše Březinu ze čtyř na šest let vězení. Březina spolupracoval s vyšetřovateli, pomohl usvědčit svého bratra Radka, tedy hlavu lihové mafie, i další komplice.

Ústavní soud k výživnému. Ústavní soud se dnes odpoledne vyjádří k problematice výživného v situaci, kdy se jeden rodič odstěhuje daleko od původního bydliště. Také oznámí, jak rozhodl o stížnosti společnosti FVE Mozolov. Solární elektrárna přišla o sporně vydanou licenci. Dosud energii přesto mohla vyrábět díky odkladu vykonatelnosti, o kterém v roce 2016 rozhodl Nejvyšší soud.

Zeman v Ústí. Prezident Miloš Zeman dnes zahájí svou návštěvu Ústeckého kraje, kde bude až do čtvrtka. V rámci programu navštíví Ústí nad Labem, kde se prezidentský pár soukromě setká s hejtmanem a jeho manželkou.