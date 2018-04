Konec koalice v Praze? ANO jedná o vypovězení smlouvy kvůli sporu o Libeňský most

PRAHA Půl roku před komunálními volbami může skončit koalice na pražském magistrátu. Zastupitelský klub hnutí ANO, který ve čtvrtek zasedl po neschválení programu jednání, právě diskutuje o možném vypovězení koaliční smlouvy.

Informaci, kterou první přinesl server Info.cz, serveru Lidovky.cz potvrdil zdroj blízký vedení radnice.



Vše spustilo čtvrteční jednání pražského zastupitelstva, na kterém se měl řešit osud Libeňského mostu. Zatímco dvě strany z koalice - ANO a ČSSD - jsou pro jeho zbourání a nahrazení mostem novým, třetí koaliční partner - Trojkoalice (KDU-ČSL, SZ a STAN) je pro jeho rekonstrukci.

Několikahodinové jednání o programu čtvrtečního zasedání nakonec skončilo na tom, že se program neschválil a zastupitelstvo se rozpustilo bez toho, aniž by cokoli projednalo. Pro program přitom nehlasovali právě někteří zastupitelé koalice.



Důvodem bylo to, že bod k Libeňskému mostu měl být na programu jako první. Původně se přitom mluvilo o pozdějším odpoledním termínu, aby se na jednání mohli dostavit i občané, kteří mají o téma spojnice mezi Prahou 7 a 8 zájem. Podle starosty Prahy 7 Jana Čižinského jim to bylo přislíbeno (KDU-ČSL) a nebylo by tudíž fér, aby veřejnost nemohla jednání sledovat.



Hnutí ANO to naopak považuje za porušení koaliční smlouvy. „Podle nás se jedná o jednoznačné porušení koaliční smlouvy a po Trojkoalici budeme chtít vysvětlení, proč dva jejich zastupitelé hlasovali tak, jak hlasovali. Svým jednáním nezablokovali jen Libeňského mostu, ale i řadu dalších zásadních rozhodnutí,“ vyjádřil se předseda klubu zastupitelů ANO Michal Hašek.

Není to přitom poprvé, kdy dochází uvnitř koalice k podobným rozporům. Naposledy to bylo například kvůli humanizaci severojižní magistrály, která byla jednou z podmínek Trojkoalice pro setrvání spolupráce mezi třemi vládními stranami. Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) ale tehdy schválenou úpravu magistrály zastavila.