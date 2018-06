Úřady v USA musí spojit rodiče a děti rozdělené na hranicích do 30 dní, nejmladší ještě dříve

WASHINGTON/McALLEN Pohraniční úřady v USA musejí do 30 dnů umožnit sloučení rodin, které byly kvůli migraci rozděleny. V případě, že je v takové rodině dítě mladší pěti let, sloučení je nutné umožnit do 14 dnů. V úterý o tom rozhodl soud v Kalifornii. Stanovil tak jednoznačné termíny v procesu, který zatím jen vágně řešil, kdy by děti zadržených migrantů mohly své rodiče znovu spatřit.

Soudce Dana Sabraw vydal rozhodnutí týkající se rozdělení rodin v budoucnu pro případy, kdy je rodič považován za nezpůsobilého nebo nechce s dítětem být. Rozhodnutí s celostátní účinností také nařizuje, aby vládní úřady zprostředkovaly telefonní kontakt mezi rodiči a jejich dětmi do deseti dnů.

Dva tisíce dětí v ústavech

V posledních týdnech bylo v USA od rodičů odděleno a umístěno do ústavů přes 2000 dětí z rodin, které nelegálně překročily hranice Spojených států. Kvůli rozdělování rodin Trumpova administrativa čelila tvrdé domácí i zahraničí kritice, což prezidenta přinutilo podepsat dekret, kterým praxi odebírání dětí zastavil a prohlásil, že rodiče a děti budou zadržováni společně.

Soudce Sabraw se ve svém případu věnoval i této kontroverzní praxi a rozhodl, že imigrační úřady nesmějí rodiny imigrantů dopadených po nelegálním překročení hranice rozdělovat. Konstatoval také, že problém odebírání dětí z velké části řeší zmíněný Trumpův dekret.

Soudí řízení v San Diegu se původně týkalo dvou dětí odebraných jejich matkám, sedmileté dívky z Konga a 14letého dítěte z Brazílie. Žalobu za zmíněné matky, které se mezitím s dětmi již shledaly, podala Americká unie občanských práv (ACLU), která následně proces vedla jménem všech přistěhovalců.

Trumpovu administrativu v úterý žalovalo 17 států za to, že jsou nuceny hradit náklady na péči o děti, vzdělání a sociální služby.