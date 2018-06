Konec práv pro gaye a lesby? Nejvyšší soud USA opouští soudce Kennedy, Trump plánuje změny

WASHINGTON/PRAHA Stál většinu času na straně konzervativců, ale pozitivně změnil životy členů LGBT komunity a potvrdil právo žen na potrat. Americký nejvyšší soud opustí po třiceti letech soudce Anthony Kennedy, který měl často rozhodující hlas. Prezident Donald Trump tak dostane šanci vybrat již druhého soudce devítičlenné nejdůležitější soudní instance v USA a změnit její podobu na několik dekád.

„Žádný svazek není tak hluboký jako manželství, protože to spojuje nejvyšší ideály lásky, věrnosti, oddanosti, obětování a rodiny. Spojením ve svazek manželský se dva lidé stávají něčím více, než byli předtím.“

Tento text bývá hojně citovaný při amerických svatbách, obzvláště těch homosexuálních. Jde totiž o závěr zásadního rozhodnutí nejvyššího soudu o právech gayů a leseb na manželský sňatek, jehož autorem je soudce Anthony M. Kennedy.



Právě on byl tím, kdo rozhodl ve vypjatém soudním sporu a přiklonil se na stranu liberálů. Jednaosmdesátiletý soudce ve středu oznámil, že na konci července odstoupí z pozice soudce nejvyššího soudu, z místa, do nějž jsou soudci jmenováni doživotně.

Prezident Donald Trump tak dostane možnost jmenovat nového soudce devítičlenného tribunálu, čímž bude podle médií moci ovlivnit rozhodování této instituce na několik dalších dekád.

„Bylo mi největší ctí a výsadou sloužit našemu národu 43 let ve federální justici, z toho 30 let u nejvyššího soudu,“ uvedl podle agentury Reuters Kennedy, který svůj odchod odůvodnil touhou více se věnovat rodině.

S odchodem Kennedyho se bezpochyby změní tvéř nejvyššího soudu. Anthony Kennedy byl totiž liberální konzervativec a v nejzávažnějších problémech v USA fungoval jako rozhodující prvek. Právě on často určoval, zda bude rozhodnutí soudu liberální, nebo konzervativní.

Po jeho odchodu u nejvyššího soudu zůstanou čtyři liberální soudci a čtyři konzervativní, což dává prezidentu Trumpovi možnost přesunout rovnováhu na stranu konzervativců.

Podle většiny komentátorů byla Kennedyho role u soudu extrémně důležitá a dělala z něj nejmocnějšího soudce.

Jako konzervativec například hlasoval pro nutnost povolení pro odposlouchávání, jednodušší financování kampaní, či rozhodování o právu volit. I přesto se ale občas přiklonil na stranu liberálních soudců.

Občasný liberál

Hlasoval pro práva LGBT komunity, práva žen na volbu v otázkách potratů, či v otázce pozitivní diskriminace. Právě v těchto případech byl soudce Kennedy rozhodujícím hlasem. A americké hnutí LGBT komunity si je toho dobře vědomé.

„Kennedy doslova změnil životy leseb, gayů a bisexuálních lidí v Americe,“ uvedl pro deník Washington Post James Esseks, ředitel Amerických odborů LGBT a projektu HIV. „V očích zákona nás dostal z pozice zločinců k možnosti si brát lidi, které milujeme nejvíce na světě.“

Soudce Kennedy, jemuž bude příští měsíc dvaaosmdesát let, začal působit u nejvyššího soudu v roce 1988 za vlády prezidenta Ronalda Reagana a je nejdéle působícím soudcem z devítky. Starší než on je jen soudkyně Ruth Bader Ginsburgová, které je osmdesát pět let. Ta se však do důchodu nechystá.

Kennedy byl autorem čtyř klíčových rozhodnutí, která změnila práva homosexuálů v USA. Jedním z nich byl například soudní spor Lawrence versus Texas v roce 2003, kdy Kennedy rozhodl, že pohlavní styk mezi homosexuály musí být legální napříč celými USA. Do té doby byl ve 13 státech zakázán pod tzv. zákony sodomie.

Všechna tato liberální rozhodnutí, která se podařila prosadit díky Kennedymu, jsou teď v ohrožení, protože je soud po odchodu Kennedyho může revidovat. Prezident Trump již v minulosti slíbil, že pokud bude mít šanci jmenovat nového soudce nejvyššího soudu, tak zvolí některého ze zastánců konzervativních hodnot.

Americká média již spekulují o tom, kdo Kennedyho nahradí. Uvažuje se o Raymondu Kethledgeovi, či Brettu Kavanaughovi, kteří byli Kennedyho koncipienty podobně jako loni jmenovaný soudce Neil Gorsuch. Ve hře je však i oblíbenec republikánského kongresmana Mitche McConnella Amul Thepar.

Trumpův výběr musí schválit Senát, kde je McConnell vůdce republikánské většiny. McConnell již oznámil, že se o kandidátovi bude hlasovat na podzim. Šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer však podotkl, že opozice odmítá, aby hlasování proběhlo před listopadovými kongresovými volbami. Demokraté doufají, že se jim podaří ve volbách připravit republikány o jejich těsnou většinu a že budou mít možnost zablokovat případného nepřijatelného kandidáta.