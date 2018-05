Konec války: celé město Kuřim se ukrylo do podzemních chodeb

KUŘIM Zatímco Brno osvobodily sovětské a rumunské jednotky již 26. dubna 1945, v obcích a městech na západ a sever od moravské metropole se bojovalo až do posledních hodin. V Kuřimi se velká část obyvatel na poslední dva týdny války ukryla do podzemních chodeb pod kopcem Záruba. Ty začalo budovat vedení místní zbrojovky poté, co americký nálet v srpnu 1944 zničil velkou část továrny. Chodby připravované na úkryt výrobních kapacit nakonec poskytly společné útočiště nejen německým vojákům, ale také stovkám českých civilistů.

Dnes čtyřiadevadesátiletá Květa Hemžalová se do podzemí ukryla tři dny po porodu prvorozeného syna. „Protože vzduchu bylo málo, ani se celkem nemluvilo, aby se nespotřebovával,“ vzpomíná na dramatické dny před třiasedmdesáti lety.

„My jsme byli vzadu, a když už jsme nemohli dýchat, šli jsme pomalinku dopředu nadýchat se, já s tím děckem v náručí.“ Další pamětníci si vybavují hlavně neobvyklou atmosféru soudržnosti, která ve štolách zavládla. „Byli jsme jako jedna rodina, protože jsme měli každý takové trápení a nevěděli jsme, jestli se vůbec odsud vrátíme,“ vzpomíná Kristína Mičánková.



Štoly, které zachránily život tolika lidem, byly po válce zasypány. Jednu z nich chce ale Kuřim letos otevřít veřejnosti.