MELZER: Konečně pátek? Nikam na večírek nepůjdu, mám ho skoro pětkrát týdně

Konečně pátek! Naposledy jsem si tohle s velkou radostí řekl někdy ve škole. Od svých šestnácti, kdy jsem začal o víkendech pracovat, se můj běžný režim trochu otočil. Pro nás barmany jsou pátek a sobota tradičně nejrušnějšími a nejnáročnějšími dny v týdnu. Právě proto, že zbytku národa začíná víkend a lidé vyrazí za zábavou. Ale od toho jsme tu.

Všechno má být v rovnováze, takže když má někdo volný víkend, další ho má pracovní. Ale někdy se usměje štěstí i na nás a nějaký ten volný víkend vyjde i na nás. A co dělám, když volno o víkendu mám?

Konečně volná sobota! Ideální den na to se dospat, prokličkovat mezi věcmi, které už asi měsíc po poslední barmanské soutěži stále čekají na vypakování, a vyrazit na oběd. Chtěl bych říct, že s kamarády, ale, upřímně, po pěti dnech v práci, kdy jste neustále v kontaktu s lidmi, jsem rád, že nemusím s nikým mluvit a dám si oraz. Po obědě nasadím sluchátka, jen se budu toulat městem a večer si zajdu třeba do kina. A ano, tušíte správně, sám. Je to fajn forma odpočinku. Možná si řeknete: Když má v sobotu volno, proč nevyrazí taky někam na párty? Ale když máte večírek skoro pětkrát týdně, přejde vás tak nějak chuť. Navíc jsem na párty nikdy moc nebyl. Když na nějaké právě nepracuju, nevím, co na takovém mejdanu dělat. A navíc, zítra je Silvestr...

Konečně neděle? Celkem symbolicky je letos poslední den v týdnu i posledním dnem roku. Takže plán na neděli má většina lidí jasný. Přiznám se však, že já žádný nemám. Posledních dvanáct Silvestrů jsem byl v práci, letos mě čeká nejspíš volno a netuším, co budu dělat. Tak trochu doufám, že se mi někdo na poslední chvíli ozve, abych šel někam za bar. Jak na Nový rok, tak po celý rok – baru se rozhodně ještě vzdát nehodlám. Vždy se mi za ním letos přihodila spousta věcí, na které nikdy nezapomenu. A jak věřím, stejně nezapomenutelné zážitky neminuly ani vás. Zkusme se tedy v neděli zamyslet na tím, co všechno nám uplynulý rok dal a vzal. Kam nás posunul, kam nás nasměroval. Pokud se vám nedařilo, jak jste si představovali, nezoufejte, v pondělí začíná rok nový a je jen na vás, jaký bude. Za mě a všechny barmany mi dovolte popřát vám hodně štěstí, zdraví a lásky do Nového roku. Uvidíme se na baru!!!