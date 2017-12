Můj bratr a jiní napadli britskou europoslankyni, tvrdí Okamura. Podle policie se nic nestalo

PRAHA Sobotní konference evropských krajně pravicových stran v pražském Top Hotelu má dohru. Předseda SPD Tomio Okamura tvrdí, že během konání akce došlo před budovou k napadení europoslankyně Janice Atkinsonové demonstranty. Mezi protestujícími měl být podle lídra hnutí také jeho bratr Hayato či europoslanec Jaromír Štětina. Policie žádný takový incident nezaznamenala.

„Moji kamarádku a známou britskou europoslankyni Janice Atkinsonovou brutálně násilně napadli cestou na naší včerejší politickou konferenci před vstupem do místa konání levicoví extremisti, anarchisti a neofašisti, kteří snažili bránit demokratickému průběhu naší konference,“ uvedl Okamura v neděli na svém Facebooku s tím, že napadnout bezbrannou ženu je odporné.

Mezi lidmi, kteří údajně vulgárně a násilně bránili průběhu konference měl být dle předsedy SPD také i jeho starší bratr Hayato (KDU-ČSL) či europoslanec Jaromír Štětina (TOP 09).

Atkinsonová, někdejší členka euroskeptické UKIP (Strany nezávislosti Spojeného království), přítomným novinářům incident okomentovala slovy, že musela žádat policii, aby ji „ochránila od té fašistické špíny“. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz řekla, že ji někdo z maskovaných lidí udeřil do ramene, poté, co se vystoupila z autobusu.

Pražská policie ovšem tvrdí, že bezpečnostní dozor nad všemi demonstracemi kolem osmé hodiny večerní ukončila, aniž by v průběhu dne musela podobnou událost řešit.



„Během opatření policisté nezjistili a neřešili žádné protiprávní ujednání, na policejní služebnu nepředvedli žádnou osobu. Během opatření jsme řešili pouze několikero dílčích půtek, které jsme ale vždy zažehnali v jejich prvopočátku,“ popsal policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Hayato Okamura: Napadení? Nepravda

Podobně hovoří také organizátoři protestní akce, podle nichž si policie dokonce pochvalovala vzájemnou spolupráci a bezproblémový průběh. A Okamurovo tvrzení odmítli jak jeho bratr Hayato, tak europoslanec Štětina.

Hayato Okamura.

„Pan Okamura lže, já jsem se demonstrace u hotelu Top, kde ono shromáždění bylo nezúčastnil. Byl jsem na klidném a pokojném shromáždění u metra Roztyly, které bylo velmi daleko, vyjadřujícím protest proti tomu, že pan Okamura pozval do Prahy ‚hnědokošiláče‘ z celé Evropy,“ řekl Štětina serveru Lidovky.cz.



„Že bych já byl přímo angažovaný nebo jen slovně někoho do něčeho takového hecoval je naprostá nepravda,“ uvedl pro Lidovky.cz Hayato Okamura se slovy, že by jej to ani nenapadlo, neboť je zásadně proti násilí.



Dodal, že jestli k nějakému ataku došlo, tak leda po setmění, kdy se již protestu neúčastnil. Osobně ale žádný náznak násilí nezpozoroval.

Organizátoři podají trestní oznámení

Mluvčí SPD Michaela Dolanská tvrdí, že na místě, kde mělo k údajnému napadení britské političky dojít, nebyla přítomna. Odkázala na svého kolegu Václava Kubína, člena hnutí a spolupořadatele konference, jenž prý vše viděl na vlastní oči a dokonce nahlásil policistovi. Pražská policie ale tvrdí, že žádné takové hlášení nepřijala.

Kubín na dotazy serveru Lidovky.cz do uzávěrky textu neodpověděl, na svém facebookovém profilu se však důrazně ohradil proti tomu, že by si hnutí incident vymyslelo.

„Celý dav, převážně s vlajkami mladých Zelených a jednou pirátskou, se při našem průchodu choval jako smyslů zbavený, pořvával ‚zk...ní fašisti‘ a musel být ve finále usměrněn speciální jednotkou s tonfami,“ komentoval Kubín.

Protestovali proti nacionalismu a vystoupení protiimigračních stran na konferenci.

Organizátoři podle jeho slov chtějí v nejbližších dnech podat trestní oznámení na neznámého pachatele za „inzultaci váženého zahraničního hosta“.



Před hotelem byl tou dobou dle svého vyjádření i Roman Máca, analytik think thanku Evropské hodnoty. Podle něj protestující na Janice Atkinsonovou křičeli a pískali. Pokud by ji ale chtěli napadnout, museli by prý „překonat zhruba“ dvě až tři desítky policistů, kteří ji obklopovali.

Zleva předseda hnutí SPD Tomio Okamura, francouzská pravicově-nacionalistická politička Marine Le Penová a předseda nizozemské Strany pro svobodu Geert Wilders.

Na mezinárodním extremistickém sjezdu vystoupily špičky evropské krajní pravice, které jsou sdružené ve frakci Evropa národů a svobody. Mezi nimi například francouzská právnička a neúspěšná kandidátka na prezidenta Marine Le Penová nebo nizozemský odpůrce islámu Geert Wilders, jehož v Česku chránila tuzemská policie. Akci provázely demonstrace v ulicích. Protestu přímo před hotelem se zúčastnilo zhruba 500 lidí.



Janice Atkinsonová vidí v Tomio Okamurovi příštího českého premiéra.