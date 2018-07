Konopí léčí od ‚A až do Z‘, lidské tělo je pro něj dokonalý příjmač, tvrdí konopná lékařka

Praha Konopí bylo lidstvem používané vždycky, zenužívané však začalo být podle konopné doktorky Jany Budařové převážně až v minulém století. „Konopí vždycky přirovnávám k aloe, jelikož tuto rostlinu můžete použít na kůži zevně i vnitřně, zastrčit ji všude a vyléčíte tím téměř všechno,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz. O léčbě konopím bude mluvit i na fóru Meltingpot v rámci festivalu Colours of Ostrava.

Ačkoliv jste studovala klasickou medicínu, tak jste ji opustila, proč?

Už na vysoké škole, kdy jsem byla v pátém ročníku, jsem pochybovala, zda právě klasická medicína je ta pravá cesta pro mě. Když jsem byla na praxi v nemocnici, tak se doktor bavil se svým pacientem, o kterém nám následně řekl, že umře. Já se ho tehdy zeptala, zda to ten člověk ví a on mi odvětil, že ne, jelikož mu nechce kazit zbytek života. To byl první moment, kdy mi došlo, že klasická medicína je principiálně o diagnostikování stavu pacienta a poté je to jen o farmaceutické léčbě, což je pro mne nepřijatelné.

Co je podle vás na farmaceutické léčbě špatného?

Farmaceutická léčba je obecně pod tlakem. Farmaceuti chodí za lékaři a přesvědčují je o tom, aby právě jejich lék předepisovali. Tlačí na vás, jen aby měli zisk pro svou firmu. To mě přesvědčilo, že celý ten systém je o dávání diagnóz a následném předepisování léků, které pouze tlumí příznaky, a nevede ke zdraví.

Jak jste se tedy dostala právě k léčení pomocí konopí?

Po odchodu z medicíny jsem doufala, že se najdu v psychiatrii, což je spirituálnější druh léčení. Doufala jsem, že právě tam to nebude o mechanické léčbě, ale po čtyřech letech jsem psychiatrii opustila, jelikož mne ani tento obor nepřesvědčil. Poté jsem si myslela, že budu na volné noze a budu dělat psychoterapii a v roce 2009 jsem se dostala na kurz Konopí a lék s Dušanem Dvořákem, kde jsem zjistila, že to je ta správná cesta pro mne. Dozvěděla jsem se, že konopí léčí od „A až do Z“, jelikož ta rostlina je tu od začátku s námi, tudíž na ni má naše tělo vyvinutý receptorový systém.

Tvrdíte, že lidské tělo je pro konopí „dokonalý přijímač“, jak je tedy možné, že široká veřejnost se na tuto bylinu kouká většinou negativně a bere ji jako drogu?

Neinformovanost široké veřejnosti je velký problém. Konopí bylo lidstvem používané vždycky. Hlavně v minulém století americká znuděná společnost začala konopí zneužívat. Rozšířila se hlavně koka, opium a konopí, všechny tyto látky byly normálně dostupné v lékárně a začaly se zneužívat. Státní americká aparatura a posléze i evropská se proto snažila tyto látky zredukovat a postupem času dosáhla úplného zákazu. Média začala vykreslovat konopí jako nebezpečnou drogu a tím vůči ní začaly ve společnosti převládat předsudky.

Jak se k tomu zákazu stavěli vědci, kteří tuto látku podrobovali výzkumu?

Vědci dokázali, že lidské tělo má vytvořený skvělý receptorový systém, na který se přímo vážou látky z konopí nazývající se kanabinoidy. Kanabinoidy jsou chemické sloučeniny hojně se vyskytující právě v konopí, které interagují s endokanabinoidním receptorovým systémem člověka. V principu to znamená, že látky z konopí jsou nám v určitém množství prospěšné. Výsledky vědců byly sice zveřejněny, ale byla velká snaha, aby se nedostaly k široké veřejnosti a v médiích se šířily lži typu: „Bacha, marihuana je nejvíc nebezpečná látka na světě.“ Ačkoliv se skupiny vědců, doktorů a psychologů bránily, aby konopí nebylo zakázáno, tak se jim to nepovedlo. Šlo pouze o farmaceutické a politické lobby.

Co všechno se dá konopím léčit?

Konopí vždycky přirovnávám k aloe, jelikož tuto rostlinu můžete použít na kůži zevně i vnitřně, zastrčit ji všude a vyléčíte tím téměř všechno. Konopí dokáže ztlumit zánět, odstranit bolest a nespavost, podpořit imunitu, pomoci při onemocnění epilepsií, dnou, cukrovkou, při Parkinsonově nemoci, Alzheimerově chorobě i roztroušené skleróze. Také je nazýváno antibiotikem 21. století.

Je pravda, že konopí dokáže potlačit růst zhoubných rakovinotvorných buněk?

To, že konopí potlačuje růst zhoubných buněk, je dokázáno vědci. Konopí u nich způsobuje takzvanou apoptózu, kdy samy spáchají „sebevraždu“ a buňky také dokážou zvládat vedlejší účinky chemoterapie. Pokud je stadium zhoubného bujení pokročilé, dává konopí člověku možnost celkově jasnějšího a veselejšího života.

Jak může naprostý laik vědět, jak konopí použít, aby mu prospělo?

Nejdříve musí uživatel začít s nejmenším možným objemem, čímž myslím například malý kousek konopného květu a následně pozorovat, jak na to reaguje naše tělo. Ne každému to sedne. Konopný květ se musí nadrtit do prášku a následně se může přidat do jídla. Všem při začátku léčby také doporučuji, aby zároveň s konopím zkusili pochopit hlubší smysl svého života, tedy aby pracovali sami na sobě.

Jak je na tom konopí a česká legislativa?

Od dubna roku 2013 je v platnosti zákon, který umožňuje využít konopí k léčbě i u nás. Je k tomu však potřeba speciální elektronický recept a lékař, lékárna i pacienti jsou vedeni ve zvláštním registru. Léčiva z konopí mohou předepsat specialisté z oborů klinické a radiační onkologie, neurologie, psychiatrie a dalších oborů. Praktický lékař zatím recept vydat nemůže. V roce 2015 vyšla také vyhláška, kdy se dávka pro pacienty ze 30 gramů zvýšila na 180. Pro širokou veřejnost však konopí dostupné stále není, což je podle mě chyba.