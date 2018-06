Koreje se dohodly na novém setkání rozdělených rodin. Proběhne v srpnu

PCHJONGJANG/SOUL Severní a Jižní Korea se dnes dohodly, že v týdnu od 20. do 26 srpna uspořádají nová setkání členů rodin, které rozdělila korejská válka z let 1950-53. Oznámilo to jihokorejské ministerstvo pro sjednocení po dnešním jednání delegací obou zemí. Setkání se podle něj uskuteční v severokorejském pohraničním letovisku v Diamantových horách a každá země vyšle 100 účastníků.

Poslední takové setkání příbuzných se konalo v roce 2015. Obnova schůzek rozdělených rodin je jedním z kroků, které na svém dubnovém summitu slíbili jihokorejský prezident Mun Če-in a severokorejský vůdce Kim Čong-un v rámci zlepšení vztahů mezi oběma zeměmi. Ty byly v poslední době napjaté kvůli severokorejským raketovým a jaderným zkouškám, Kim ale testy letos pozastavil a vydal se na cestu diplomacie.



K dnešnímu jednání, uspořádanému pod záštitou Červeného kříže, se představitelé obou Korejí sešli právě v severokorejských Diamantových horách, kde se setkají také členové rozdělených rodin. Každá země může na srpnovou schůzku vyslat 100 účastníků. Pokud některý z nich nebude moci ze zdravotních důvodů přijet bez doprovodu, bude si moci vzít s sebou ještě dalšího příbuzného.

Korejská válka a následný vznik dvou znepřátelených států rozdělily miliony příbuzných, z nichž většina již není naživu. Podle jihokorejského ministerstva pro sjednocení ze 132 000 Jihokorejců, kteří v uplynulých letech požádali o schůzku s příbuznými ze Severu, již 75 000 zemřelo. Těm, kteří zůstávají naživu, je většinou více než 80 let.

Pravidelná setkání rozdělených rodin začala po historickém mezikorejském summitu v roce 2000 a původně se konala jednou do roka. Vzhledem k obnovovanému napětí na Korejském poloostrově v důsledku jaderných a raketových testů se ale schůzky v poslední době konaly méně často. Poslední schůzka rozdělených rodin se uskutečnila koncem roku 2015.

Doposud se schůzek rozdělených rodin zúčastnilo asi 20 000 Korejců. V Jižní Koreji jsou účastníci takových schůzek vybíráni v loterii. Výherci se pak mohou setkat se svými dětmi, sourozenci, manželi či rodiči, kteří žijí v komunistické KLDR. Šťastlivce zpravidla doprovázejí na schůzku další jejich příbuzní. V případě osob, jimž setkání povoluje Severní Korea, jde zřejmě o osoby věrné režimu diktátora Kim Čong-una.

Setkání zpravidla provázejí silné emoce. Ty pramení zčásti ze skutečnosti, že se příbuzní přes 60 let neviděli, zčásti z toho, že již podobnou šanci nedostanou. Žádný účastník setkání zatím nedostal takovou příležitost podruhé.

Před dnešním jednáním se předpokládalo, že Soul bude chtít, aby byla obnovena jak přímá setkání příbuzných, tak jejich rozhovory prostřednictvím videokonference, posílání dopisů a sestavení seznamu všech žijících členů rozdělených rodin v KLDR.