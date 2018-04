KOUTNÍK: Styl ‚Krnda‘. Jste opravdu idiot

Politická kariéra primátorky Adriany Krnáčové se na pražské radnici chýlí ke konci. Hnutí ANO shání pro podzimní volby nového lídra a sám Andrej Babiš přiznává, že „Praha se nepovedla“. Krnáčová od počátku svého působení na exponovaném místě měla problémy s komunikací – ať už s veřejností nebo s novináři.

Naposledy se v plné kráse předvedla v uplynulých dvou dnech. LN zjistily, že premiér v demisi Babiš s ní v Praze již nepočítá. A že je ve hře Krnáčové angažmá v diplomacii – buď na ambasádě v Německu, nebo Izraeli. Krnáčová samozřejmě dostala šanci se k věci vyjádřit, okomentovat, popřít. Jenže na dotaz, zda by ji velvyslanecká oblast lákala, věcně neodpověděla a pouze odsekla: „Už mě přestaňte otravovat. Když budu mít potřebu vám něco sdělit, tak vám zcela jistě zavolám.“ Hned v úterý ráno, kdy článek vyšel, mi primátorka hlavního města bez dalšího poslala strohou esemesku: „Jste opravdu idiot.“



Krnáčová tím podtrhla dojem z jejího čtyřletého vládnutí na radnici, jejíž rozpočet ve výši kolem 50 miliard a politicky vliv se vyrovná silovému ministerstvu. Krnáčová přitom měla slušné postavení na startovní čáře. V roce 2014 vyhrála v čele ANO pražské volby. Chtěla vybudovat chytré město, ve kterém si v klidu dojdete pro pečivo v bačkorách. „Pro mě je vizí Prahy vitální město, kde se dobře žije a pracuje. Město, kde lidé komunikují a cítí se v něm jako třeba já dnes v Bubenči. Tam si ráno nazuju papuče a dojdu si pro pečivo. Známe se všichni a mluvíme spolu. Mám tam pocit bezpečí,“ plánovala tehdy. Coby bývalá šéfka Transparency International přicházela s maskou protikorupční bojovnice.

Moc dlouho jí ale nevydržela. Necelý rok po jejím nástupu sama přiznala, že citlivá témata se svými radními řeší nikoliv v jednacím sále, ale v kuchyňce – aby je neslyšeli úředníci ani nahrávací zařízení. Jindy na sebe omylem prozradila, že složitý obchodní spor o Škodův Palác svěřila právníkům, kteří vyhovovali protistraně.

Když se Krnáčové nelíbilo, že se protahuje otevření tunelu Blanka, označila pracovníky zhotovitelských firem za „debily“. Z projektu „Smart City“ se stala dojnice na stovky milionů korun.

Pověsti primátorského řetězu nepřidalo ani to, když se loni v létě Krnáčová promenádovala na filmovém festivalu v Karlových Varech s ředitelem pražského dopravního podniku Martinem Gillarem. Drobný detail: z titulu své funkce je primátorka součástí valné hromady, která rozhoduje mimo jiné o ředitelském postu dopravního podniku.

Její pozice začala slábnout. Na veřejnosti i v samotném hnutí ANO. Její kolegové mimo záznam neskrývali zklamání z jejího chování. Arogantní, povýšená, přesvědčená o vlastní pravdě, takové názory zaznívaly.

Krnáčová vše završila svým chováním kolem kolabující dopravní situace v Praze. Místo toho, aby se zprvu za tyto hapry omluvila, osočila Pražany, že jsou „zpovykaní“. Později se za svůj výrok omluvila, už bylo ale pozdě. Minimálně tedy v rámci hnutí, neboť jeho šéf Babiš i předseda poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek se začali rozhlížet po novém volebním lídrovi.

Jedním z hlavních důvodů neslavného konce „Adriany na radnici“ je její komunikační neumětelství, které prokazovala celé čtyři roky. Primátorku v poslední době nezachránil ani hazardní boss Ivo Valenta, jehož společnost Praha TV vyfasovala od pražské radnice PR zakázku za 11,9 milionů korun na výrobu reportáží a pořadů. Po všech těchto přešlapech by bylo poněkud s podivem, kdyby se politici rozhodli poslat Krnáčovou dělat diplomacii do Německa nebo ještě více - do Izraele.