Kraje nechtějí draze hostit Zemana. Hejtmani zbrzdí cesty prezidenta do regionů

PRAHA Před volbami byl Miloš Zeman takřka neustále na turné. Objížděl kraje, setkával se s občany, promlouval k nim na náměstích. Hrad se zaklínal, že jeho spanilé jízdy nejsou permanentní kampaní. Regionální výjezdy naopak připisoval prezidentově starosti o životy občanů. Poté, co obhájil mandát, ale Zeman své návštěvy v krajích stopl. A nevypadá to, že by na jejich pokračování příliš spěchal.

Hradní tým zatím nemá žádnou konkrétní představu, kdy by hlava státu mohla začít znovu objíždět regiony. Netuší ani, s jakou intenzitou nebo frekvencí by Zeman kraje navštěvoval. „Vyřešíme to v nejbližších týdnech,“ říká mluvčí prezidentské kanceláře Jiří Ovčáček.



Z jeho odpovědi je zřejmé, že na Hradě nepanuje žádný kvap ohledně plánování cest mimo hlavní město. „Připravujeme místa a bavíme se o možných termínech v programu, ale prozatím nic, co bychom dávali ven,“ doplňuje šéf protokolu Vladimír Kruliš.

Zemanovy spanilé jízdy do krajů (grafika LN).

Ze své pozice má cesty nejvyššího ústavního činitele pod palcem. V druhém mandátu svého hradního nadřízeného bude mít ale práci o poznání těžší. Řada hejtmanů se­totiž nechala slyšet, že návštěvy hlavy státu nadměrně zatěžují krajské rozpočty. Několikadenní pobyt prezidentské delegace přijde region v průměru na 370 tisíc korun.

Objevily se ale informace o­částkách dosahujících skoro tří čtvrtin milionu. Vedení krajů se­tak k cestám hlavy státu začínají stavět čím dál víc rezervovaně.

„Panu prezidentovi nebudu dávat bianko šek na spanilé jízdy,“ vzkazuje královéhradecký hejtman Jiří Štěpán (ČSSD). Zemana je připraven v kraji přivítat, nerad by ho ale hostil příliš draho.