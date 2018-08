Králičí roláda, pyré z červeného zelí, omáčka z řepy podle šéfkuchaře

„Rád vařím z čerstvých surovin. Z oblíbených ingrediencí bych jmenoval mučenku, koriandr a rajčata,“ říká šéfkuchař Jan Horký, který se podělil o recept na králičí roládu s červeným zelím.

Králičí roláda, pyré z červeného zelí, omáčka z řepy

Suroviny na 4 porce

600 g králičího hřbetu



100 g vepřové sušené šunky



10 g tymiánu



200 g brambor



500 g červeného zelí



20 ml octa



sůl



100 g cukru krystal



100 g červené řepy



200 ml telecího vývaru



3 g solamylu



50 g brokolice



30 ml olivového oleje



100 ml smetany



400 ml červeného vína



Králičí hřbet očistíme a zabalíme do šunky s tymiánem. Dáme do vakuovacího pytlíku a vložíme do vodní lázně při 72°C na 40 minut. Po vyjmutí krájíme na porce. Brambory opečeme na oleji. Zalijeme smetanou a rozvaříme. Pak vyšleháme na hladké pyré.

Plátky červeného zelí nasolíme a zavakuujeme. Necháme cca 2 hodiny fermentovat. Pak jej fermentované podáváme. Zbytek zelí nasekáme na jemno. Uděláme karamel a přidáme zelí. Zalijeme vínem a přidáme ocet. Vaříme do měkka a rozmixujeme na hladké pyré.



Syrovou červenou řepu rozmixujeme s cukrem, solí a octem. Procedíme a vymačkáme šťávu. Svaříme s telecím vývarem a zahustíme solamylem.



Do teplého oleje nasekáme brokolici a osolíme. Podáváme ke králičí roládě. Vše dozdobíme jedlými květy.

Recept pochází z Velké kuchařky nejlepších šéfkuchařů.