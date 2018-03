Soudkyně Králová v Nečasově kauze ‚trafik‘ není podjatá, potvrdil městský soud

PRAHA Soudkyně Helena Králová není podjatá v kauze tzv. trafik pro poslance, v níž čelí obžalobě bývalý premiér Petr Nečas a jeho manželka Jana (dříve Nagyová). Z justiční databáze Infosoud vyplývá, že pražský městský soud zamítl stížnost podanou státním zástupcem.

Pokud by se tedy Králová vrátila po rozhodnutí o její druhé kárné žalobě do taláru, mohla by ve věci dál vést hlavní líčení.



Kauza se týká údajného podplacení tří poslanců ODS slibem lukrativních funkcí výměnou za to, že se vzdají mandátu a nechají projít daňový balíček Nečasovy vlády. Státní zástupce Martin Brzobohatý vznesl vůči soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 1 Králové námitku podjatosti v prosinci poté, co označila odposlechy pořízené v kauze za nezákonné. Senát Králové pak neveřejně rozhodl o tom, že jeho předsedkyně není vyloučena z vykonávání úkonů trestního řízení. Brzobohatý si stěžoval u pražského městského soudu, který však rozhodnutí obvodního soudu potvrdil.



Králová je nyní dočasně zproštěna výkonu funkce, a to kvůli kárným žalobám, které na ní podali ministr spravedlnosti a předseda pražského městského soudu. Na základě první jí kárný senát snížil plat, druhou, která se týká právě kauzy trafik, teprve bude projednávat.