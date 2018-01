Královna duchů ze Slovácka. A studio Rubín uvádí hru nobelistky Elfriede Jelinekové

Studio Rote a A studio Rubín uvedou poprvé na českém jevišti hru rakouské spisovatelky Elfriede Jelinekové Královna duchů. O roli zfanatizované herečky se na jevišti podělí dvě herečky - Gabriela Míčová a Lucie Roznětínská.

Hlavní inspirací pro monolog Královna duchů byla kariéra herečky Pauly Wessely, která se proslavila nejen celoživotním angažmá na první rakouské scéně, ale také účinkováním v nacistických propagandistických filmech. „Lid jako svůj vlastní herec,“ je pouze jedna z vět, kterými si tato zasloužilá umělkyně plní životní plán převzetí moci nad svým publikem.

Gabriela Míčová Gabriela Míčová po absolvování nastoupila do Divadla Komedie, kde působila až do změny provozovatele tohoto divadla v roce 2012. Objevila se např. v roli Marjánky ve hře Antiklimax, za roli protektorátní herečky Lídy Baarové ve hře Goebbels/Baarová byla v roce 2009 nominována na cenu Alfréda Radoka až přišla, pokud ne životní, tak zatím jistě neúspěšnější role zneužívané prostitutky Romi v inscenaci režiséra Dušana Pařízka a následně i ve stejnojmenné filmové podobě Jana Hřebejka z roku 2012 s názvem ODPAD MĚSTO SMRT. Role ji totiž vynesla nejvyšší možný český herecký double - za divadelní Romi získala cenu Thálie a za Romi filmovou Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli.

„Zasadili jsme text do ‘nejlidovějšího’ kraje u nás, na Slovácko, do okolí Uherského Hradiště, které žije folklorem. I velkoměstská herečka se ovšem snaží o jakési lidové umění. V Česku totiž máme silnou tendenci si folklor idealizovat, přestože v sobě konzervuje ideje 19. století, včetně antisemitismu, čímž jednoduše podléhá radikálním ideologiím. Této falešné lidovosti pak dodnes zneužívají ikony veřejného života, které umí s jazykem pracovat lépe než ostatní. Slovácko, odkud rodina Jelinek pochází a odkud byli posláni do koncentračního tábora, má za sebou nepěknou fašistickou historii, potažmo i současnost,“ říká režisér Ondřej Škrabal.

Rytmus celé inscenace se odvíjí od folklorních motivů a rytmů, snaží se ovšem o celospolečenskou výpověď. Zazní původní slovácký folklor, k vidění budou originální kroje, ale i propagandistické filmové materiály. Hlavní postavou v této inscenaci bude ovšem jazyk slavné herečky, který sám o sobě může znásilňovat, ubližovat a měnit společnost.