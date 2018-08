‚Královna soulu‘ Aretha Franklinová je těžce nemocná, uvádějí její blízcí

Detroit Americká zpěvačka Aretha Franklinová označovaná za „královnu soulu“ je vážně nemocná. Informaci v neděli večer zveřejnil na svém webu novinář a přítel hudební ikony Roger Friedman. S odvoláním na nejmenovanou osobu blízkou zpěvačce dnes zprávu potvrdila agentura AP. Držitelka 18 cen Grammy oslavila v březnu 76. narozeniny. Loni oznámila plán ukončit svou pěveckou kariéru.

„Aretha je obklopena rodinou a svými blízkými. Bude nám strašně chybět, jako matka, sestra, kamarádka, sestřenice. Ale její odkaz je mnohem silnější. Nejde jen o to, že ji (časopis) Rolling Stone označil za nejlepší zpěvačku všech dob, nebo o to, že je Královnou soulu,“ napsal Friedman. Zdroj AP vyjádření o zdravotním stavu Franklinové neupřesnil.

Rodačka z Memphisu ve státě Tennessee proslavená skladbami I say a little prayer for you nebo Respect letos zrušila plánovaná vystoupení poté, co jí lékař doporučil zůstat doma a odpočívat. V roce 2010 byla zpěvačce diagnostikována rakovina slinivky břišní. Poslední koncert absolvovala matka čtyř dětí loni v srpnu ve Filadelfii, o tři měsíce později ještě zpívala na akci nadace Eltona Johna pro boj s AIDS. Loni oznámila, že už bude vystupovat jen na vybraných akcích.

První singl vyšel Franklinové už před více než 50. lety. Přídomek „královna soulu“ si vysloužila především za sérii ze 60. a 70. let, kdy nazpívala několik ceněných živých nahrávek gospelů včetně alba Amazing Grace (1972). Zatím poslední album, kterým je A Woman Falling Out Of Love, vydala v roce 2011.

Kariéru Franklinové zdobí řada unikátních úspěchů. Kromě 18 cen Grammy má také ocenění Grammy za celoživotní dílo, které získala v roce 1994. V roce 1987 se stala vůbec první ženou, která byla uvedena do rokenrolové síně slávy. Časopis Rolling Stone ji zařadil do čela žebříčku nejlepších zpěváků všech dob. Na svém kontě má i státní vyznamenání a v roce 2009 zazpívala na inauguraci amerického prezidenta Baracka Obamy.