Královské ano přinese finanční vzpruhu Británii. Vynese prý až 31 miliard korun

LONDÝN/PRAHA Sobotní svatba prince Harryho a americké herečky Meghan Marklové by mohla znamenat obří finanční vzpruhu pro britskou ekonomiku. Podle poradenské společnosti Brand Finance pomůže veselka napumpovat do hospodářství 1,05 miliardy liber (30,8 miliardy korun) navíc. Původně byl její odhad poloviční.

Svatba by tak mohla mít na britskou ekonomiku podobný dopad jako královské „ano“ prince Williama a vévodkyně Kate v roce 2011.

Asi 300 milionů liber by mělo pramenit z většího zájmu turistů. Před sedmi lety přijelo během dubna, kdy se královská svatba konala, o tři procenta turistů více než obvykle. Obdobná částka pak připadá na marketingové výdaje a reklamu.

Dalších 250 milionů liber navíc by pak mohli inkasovat obchodníci a restauratéři. „Nedávný průzkum ukázal, že svatba zajímá asi 40 procent Britů. To je zhruba 25 milionů lidí. Pokud by všichni utratili o deset liber více, dalo by to 250 milionů liber,“ uvedl Richard Haigh, řídící partner Brand Finance pro server MarketWatch. Dalších asi 150 milionů jde pak na vrub módnímu průmyslu. O cokoliv, co se na Meghan objeví, je obrovský zájem.

Podle Brand Finance lze průměrný roční příspěvek královské rodiny do ekonomiky vyčíslit na asi 1,8 miliardy liber.

Ostatní jsou v predikcích umírněnější. „Královská svatba by měla britské ekonomice přinést jisté výhody. Měli bychom se ale vyvarovat zveličování potenciálního dopadu či snahy tyto zisky pevně kvantifikovat,“ uvedl pro CNN Howard Archer, hlavní ekonomický poradce ve společnosti EY ITEM Club.

„Také je dobré mít na paměti, že některé nákupy v souvislosti se svatbou můžou znamenat, že si lidé naopak nekoupí něco jiného,“ doplnil. Poradenská společnost PwC upozornila, že svatba Williama a Kate přinesla obchodníkům navíc 107 milionů liber – méně než čtyři procenta toho, co Britové každý rok na podzim utratí na takzvaný černý pátek, kdy obchodníci pořádají masivní výprodeje.