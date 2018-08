Krejčíř obvinil jihoafrické policejní činitele a politika z mučení a falšování důkazů

Johannesburg Čech Radovan Krejčíř vězněný v Jihoafrické republice za únos a pokus o vraždu vznesl v přísežném prohlášení pro místní inspekci policejních sborů (IPID) obvinění vůči vysokým policejním činitelům a vlivnému politikovi vládnoucí strany Africký národní kongres (ANC). Tvrdí, že se dopustili mučení a že vykonstruovali stíhání Krejčíře a dalších dvěma mužů odsouzených za únos a mučení Bhekiho Lukheleho. O obviněních v pondělí informoval jihoafrický server News24, který dostal dokument k nahlédnutí. Krejčířovy výroky IPID prověřuje.

Únos Lukheleho, jehož bratr a drogový dealer Doctor údajně zmizel s 25 kilogramy pervitinu, je jediným případem týkajícím se Krejčíře, který v JAR dospěl k verdiktu. Uprchlý český občan byl v roce 2015 za pokus o vraždu a únos odsouzen společně s Desaiem Luphondem a Janem Lefu Mofokengem. Krejčíř dostal trest 35 let odnětí svobody.



Krejčířovo prohlášení přišlo podle News24 v rámci vyšetřování IPID vyvolaného stížnostmi Luphonda a Mofokenga předloženými v únoru. Některá obvinění ohledně mučení vznesl Krejčíř už během soudního řízení v Lukheleho případu, jeho nynější výpověď však obsahuje nová tvrzení o počínání policistů, kteří jej zatýkali, a také do případu zapojuje vysoce postaveného politika ANC. IPID jednotlivé aktéry nejmenoval, neboť obvinění zatím nejsou ověřená.



Krejčíř vyšetřovatelům sdělil, že jeho problémy pramenily z dohody, kterou uzavřel se zmíněným politikem a jeho příbuzným ve snaze získat v JAR status azylanta, který by jej ochránil před vydáním do Česka. V roce 2011 za to prý zaplatil 2,5 milionu randů (4,1 milionu korun), tedy polovinu smluvené částky, druhá strana ale podle Krejčíře nedodržela slib. Čech tvrdí, že skupina tehdejších vysoce postavených policistů proti němu spustila vyšetřování, když začal požadovat vrácení peněz.



Podle News24 učinil Krejčíř přísežné prohlášení minulý měsíc a IPID nyní jednotlivá tvrzení prověřuje. Zdroje z policejní inspekce údajně potvrdily, že k obviněním je přistupováno obezřetně, avšak dosavadní vyšetřování naznačuje, že výpovědi Krejčíře, Luphonda a Mofokenga se navzájem podporují. „Vyšetřování je v pokročilém stádiu, ale to je vše, co můžeme v tuto chvíli potvrdit,“ uvedl mluvčí IPID Moses Dlamini.



Krejčíř, který v JAR žije od dubna 2007, si na jihoafrické úřady stěžuje pravidelně. Naposledy si v červenci stěžoval na nekvalitní matraci či málo prostoru v cele ve věznici Leeuwkop, která prý neodpovídá mezinárodně uznávanému minimu 5,5 metru čtverečních.



Krejčíř uprchl z České republiky v roce 2005. Pražský vrchní soud letos v březnu v jeho případě za pokus o vytunelování státního podniku Čepro a za řadu dalších činů pravomocně potvrdil souhrnný trest 15 let vězení. Od roku 2007 usiluje Česko o Krejčířovo vydání. Letos v březnu jihoafrická justice rozhodla, že rodák z Českého Těšína může být do vlasti vydán. Konečné slovo o případné extradici bude mít jihoafrický ministr spravedlnosti Michael Masutha.