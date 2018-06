Důchod až po ‚smrti‘? Kreml se distancoval od kritizované reformy penzijního systému

MOSKVA Kreml se v pondělí opět distancoval od návrhu na zvýšení věku pro odchod do důchodu, který nedávno ruská vláda předložila parlamentu. Kremelský mluvčí Dmitrij Peskov řekl, že je zatím předčasné obracet se na prezidenta, protože penzijní reforma ještě nemá definitivní obrysy.

„Tuto otázku rozpracovávají experti vlády a sněmovny, avšak ani prezidentská kancelář, ani prezident nejsou účastníky,“ zdůraznil mluvčí prezidenta Vladimira Putina.



O tom, že Putin se návrhem nezabývá, Peskov hovořil i minulý týden, kdy vláda předložila sněmovně návrh zákona, podle kterého by se důchodový věk zvýšil z nynějších 60 na 65 let u mužů a z 55 na 63 let u žen.

Proti návrhu se stavějí zejména odbory. Petici s požadavkem návrh zrušit podepsalo už více než 1,5 milionu lidí, uvedl v pondělí list Kommersant. Autoři petice zdůrazňují, že ve většině ruských regionů se muži v průměru nedožívají ani 65 let, ve třech regionech ani šedesátky.

Vláda na oplátku za zvýšení důchodového věku slibuje zvýšení penzí. Po zahájení penzijní reformy v příštím roce by měly penze podle vicepremiérky Taťjany Golikovové vzrůst o 12 000 rublů (asi 4 200 Kč). Letos průměrný důchod činí 14 100 rublů (asi 4 935 Kč), valná část důchodců má však penzi nižší.

Jakkoli se Kreml tváří, že se jej sporná reforma dosud netýká, v obavě z protestů pečlivě sbírá a analyzuje informace z regionů o reakcích obyvatelstva, napsal deník Vedomosti. A to proto, aby se reforma, schválně ohlášená v nejtvrdší podobě, mohla včas změkčit prezidentovými návrhy, aby si Putin zachoval tvář i při nepopulárním rozhodnutí, tvrdí deník.