Kreml vytáhl proti sociální síti Telegram. Její zakladatel odmítá předat data FSB

MOSKVA/PRAHA Klíče od komunikační platformy Telegram chce tajná služba FSB. „Ruský Mark Zuckerberg“ Pavel Durov ale nehodlá dát soukromí milionů uživatelů všanc. Šifrovací kódy od aplikace odmítá úřadům odevzdat, ty argumentují, že se na ní domlouvají teroristé.

Přesně za týden ruské úřady zablokují z rozhodnutí nejvyššího soudu milionům uživatelů přístup k ruské komunikační síti Telegram. Jeho zakladatel Pavel Durov už ze zahraničí, kde trvale žije od roku 2014, vzkázal: Svobodu svých klientů a jejich soukromí nedám!

NEJDŘÍV LINKEDIN, TEĎ TELEGRAM ■ Telegram použije alespoň jednou za měsíc na celém světě 200 milionů lidí. Má pověst jedné z nejbezpečnějších komunikačních sítí na světě. Jeho zakladatel Pavel Durov je nazýván ruským Markem Zuckerbergem (založil Facebook). ■ Ruské úřady se snaží kontrolovat komunikaci občanů v online aplikacích od roku 2003. Tehdy byl přijat zákon, podle něhož operátoři musí předkládat tajným službám informace o uživatelích. V roce 2016 stát zaútočil na sociální síť LinkedIn kvůli tomu, že neuchovává osobní údaje o svých klientech na území Ruska. Loni stát LinkedIn v Rusku zablokoval.

Zareagoval tak na požadavek ruských tajných služeb, které už několik měsíců usilují o klíč od soukromé pošty uživatelů Telegramu. Minulý týden Durov ale prohrál soudní spor s tajnou službou FSB a komunikační síť Telegram musí teď FSB odevzdat své šifrovací kódy.



Rozhodnutí Nejvyššího soudu Ruské federace nebylo nijak neočekávané – společnost Telegram Messenger LLP se dokonce na situaci, která nastane za pár dní, podle slov svého šéfa patřičně připravila. Prý se její klienti nemusejí obávat – zablokování nebude technicky možné.

„Výhrůžky, že zablokují Telegram, pokud nevydáme osobní údaje klientů, nepřinesou žádný výsledek. Telegram i nadále stojí na stráži svobody a diskrétnosti,“ napsal Durov na svých účtech na sociálních sítích. Tvrdí, že dokázal situaci předvídat a loni v létě pověřil své experty, aby vypracovali mechanismus, který dokáže zablokování obejít.

Soud na straně státu

Podstata kauzy je poměrně jednoduchá: FSB chce zkrátka nahlížet do písemného styku uživatelů Telegramu. Podle Pavla Durova by to ale bylo porušení ústavy Ruska. Právníci mají na spor různé názory. Soud ovšem vyslovil jednoznačný verdikt.

Zakladatel nejen Telegramu, ale také nejpopulárnější ruské sociální sítě VKontaktě, dnes dolarový miliardář Pavel Durov, se mu nehodlá podvolit. Ostatně není to poprvé, kdy nerespektuje příkazy ruských úřadů. Ještě před vynesením rozsudku nejvyššího soudu mu nařídila umožnit přístup k soukromí svých klientů mocná Federální služba pro dozor nad informačními technologiemi a masovou komunikací (Roskomnadzor).

Po prohraném sporu s Roskomnadzorem se sám Durov obrátil na nejvyšší soud, ale i ten 20 .března rozhodl v neprospěch milionů uživatelů Telegramu.

Celý spor má svůj důležitý etický kontext. Jak uvedl advokát Telegramu Ramil Ahmetgalijev z mezinárodní organizace na obranu lidských práv Agora, požadavek Roskomnadzoru vlastně ani není možné splnit. Durov by tím porušil jiné zákony zaručující občanům právo na soukromí. „Společnost pokládá za svou povinnost uchovat písemnou komunikaci uživatelů v tajnosti,“ prohlásil.

Teroristé v síti

Nejdřív Durov dostával pokuty za to, že odmítá respektovat příkazy státního orgánu. Nyní ovšem Roskomnadzor hodlá přistoupit k tvrdšímu opatření – zablokování Telegramu na území Ruska.

Kritici Durova tvrdí, že zaštiťuje i práva kriminálních struktur a teroristů, kteří Telegram využívají, a že FSB nebude zneužívat přístup ke komunikaci k politickým represím, ale pouze k odhalování mezinárodních mafiánských a teroristických organizací a předcházení teroristickým útokům. Podle vyšetřovatelů se prostřednictvím Telegramu domlouvali mezi sebou například organizátoři bombového útoku na petrohradské metro v dubnu 2017, při kterém zahynulo 16 lidí. Navíc FSB argumentuje tím, že ze zákona získání klíče ještě nikoho neopravňuje vstoupit do osobní komunikace – k tomu je zapotřebí rozhodnutí soudu.

Durov se ale odvolává na 23 .článek ruské ústavy o poštovním tajemství a tajemství písemného styku. Argumentem pro něj není ani tvrzení amerického emigranta Edwarda Snowdena o tom, že USA rovněž sledují osobní komunikaci lidí, a to bez jakýchkoliv soudních rozhodnutí. Snowden je bývalý IT expert americké Národní bezpečnostní agentury, který zveřejnil údaje o masivním sledování světových komunikačních sítí americkými tajnými službami a nyní žije v Rusku.