Kreslené příběhy na Výstavišti. Letošní Svět knihy bude ve znamení komiksů

PRAHA Komiks hraje na českém knižním trhu čím dál větší roli. Každý rok zaznamenáváme více než pětiprocentní nárůst počtu komiksových titulů. Kromě komiksů se návštěvníci mohou těšit na 27 výstavních zemí a celou řadu zajímavých hostů. Veletrh Svět knihy proběhne na Výstavišti Praha od 10. do 13. května.

Komiks už dávno neznamená jen příběhy pro děti. Organizátoři mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha si toho jsou vědomi, proto si komiks zvolili pro 24. ročník jako jedno z hlavních programových témat. Fanoušci komiksové literatury tak budou mít jedinečnou možnost setkat se s komiksovými autory: Jaromírem 99, Karlem Jerie, Nikkarinem, Vojtěchem Maškem, Lucií Lomovou, Pavlem Čechem či autorem Čtyřlístku Jaroslavem Němečkem. Ze zahraničí dorazí silná delegace německy mluvících autorů v čele s Reinhardem Kleistem, dále pak Francouzka Catel Mullerová či Finka Kati Närhiová.

Popularita komiksů? Můžou za to i superhrdinské filmy

Úměrně rostoucímu zájmu čtenářů o komiksy stoupají i náklady titulů a mnohé je nutné pro velký zájem stále dotiskovat. Tomuto trendu do značné míry pomáhají filmy – ty superhrdinské stále patří k nejnavštěvovanějším. (V okamžiku, kdy píšeme tento text, drží návštěvnický rekord veleúspěšný Black Panther.) A i když se pořád objevují čistě akční jízdy, tak komiksové filmy už zdaleka nenabízejí jen to. Mnohé jdou dál a přinášejí nejen přitažlivé hrdiny, ale i náročnější témata, jako jsou odpovědnost, tolerance, odlišnost, dospívání… ale i význam přátelství či rodinných hodnot. Právě filmy mnohdy zprostředkovaně přivedou (nejen) mladé lidi ke čtení komiksů. Z kina mohou zamířit do knihkupectví, kde lze koupit Strážce galaxie, Spider-Mana, Thora, Batmana, k vydání se chystá i Doctor Strange a mnohé další příběhy.

Za rostoucí oblibou komiksů v České republice vidíme také fakt, že mladá generace, která po revoluci propadla kouzlu komiksů, dorostla do kategorie rodičů a své děti přirozeně vede ke čtení právě prostřednictvím tohoto specifického druhu literatury. A ukazuje se, že to funguje, že komiksy jsou skvělým prvním krokem, skrz který je možné se dostat k literatuře.

Češi nezahálí

Svět knihy Praha také připomene pomyslných 170 let domácího komiksu. Klíčovou roli pak sehrají dva projekty. Osmdesát let letos slaví Rychlé šípy a při té příležitosti se více než padesát současných autorů pustilo do remaku tohoto legendárního seriálu. Díky tomu tedy bude nejen připomenuta legenda, ale budou představeni i aktuální tvůrci.

Velký úspěch na domácím trhu čím dál častěji totiž slaví zajímaví čeští autoři, některým z nich se daří prosadit i za hranicemi naší země. Díla Jiřího Gruse či Michala Suchánka byla prodána do různých zemí a rozhodně v tom nejsou sami. Dvojice Macek a Kopl dokonce vytvořila originálního českého superhrdinu, který dva roky vycházel coby pravidelná komiksová série.

Hlavní hvězdou festivalu měl být chilsko-francouzský avantgardní filmař a také komiksový scenárista Alejandro Jodorowsky. Ten se ale bohužel musel omluvit.