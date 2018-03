KRNÁČOVÁ: Malostranské náměstí – proč byla nutná úprava projektové dokumentace

Chystaná rekonstrukce Malostranského náměstí je nutná a shoduje se na tom magistrát, městská část Praha 1 a především i veřejnost. Vinou nekomunikace se ale celý projekt dostal do stavu, kdy v podstatě byly dvě možnosti – dál se tvářit, že se nic neděje a přípravy rekonstrukce by se na dobro zastavily, nebo udělat drobný zásah do projektové dokumentace, dohodnout se a Malostranské náměstí zrekonstruovat.

Rozhodla jsem se pro druhou, konstruktivní, možnost, která bude znamenat zdržení v řádu týdnů, ale umožní náměstí opravit. Už v úvodu musím napsat, že se opravdu nejedná o přidání podzemních garáží. To je záměrná lež, kterou šíří část opozice, ale i někteří kolegové z Rady hl. m. Prah.

Projekt na rekonstrukci je teď v takové fázi, že konečně můžeme žádat o územní rozhodnutí. Po 4 letech práce současné Rady hl. m. Prahy. Má to ovšem jeden háček, a tím je, že k získání územního rozhodnutí potřebujeme kladné stanovisko městské části Prahy 1 a ta jasně řekla, čím takový souhlas podmiňuje. Rada první městské části dokonce schválila usnesení, kde říká, že k tomu, aby souhlas dala, požaduje do projektu zapracovat podzemní garáže. My tu ale máme projekt bez garáží a ten je vysoutěžený a nikdo z nás novou soutěž dělat nechce.

S ohromným překvapením jsem zjistila, že projekt po celou dobu nebyl komunikován s městskou částí a občany Prahy 1, a to je věc, které já absolutně nerozumím. Už v březnu minulého roku MČ Praha 1 jasně řekla, že je nespokojena s tím, že v projektu chybí podzemní garáže, ale ani to neprobudilo paní náměstkyni Kolínskou, aby o tom začala s městskou částí diskutovat. Prostě její klasický styl práce. Dál se tvářila, že se nic neděje a celý projekt tím hnala do slepé uličky. Situace došla až tak daleko, že reálně hrozilo, že se projekt zcela zastaví a rekonstrukce neproběhne vůbec. Což už se jednou stalo v minulém volební období, a to já jsem prostě nechtěla.

Co s tím… Praha 1 chce garáže, my je do projektu přidat v téhle fázi ale nemůžeme. Po diskusi s odborníky jsme nakonec řešení našli a tím je drobná úprava projektové dokumentace, kam se přidá takzvaná „stavební připravenost“. Ne, opravdu se do projektové dokumentace nepřidávají podzemní garáže, jak se snaží veřejnosti nepravdivě podsouvat někteří lidé a mezi nimi bohužel i někteří mí kolegové z Rady hlavního města. Stavební připravenost znamená, že pokud by někdy v budoucnu (třeba za 10 let) padlo rozhodnutí, že se podzemní garáže mají dobudovat, nemuselo by se rozkopat nově zrekonstruované náměstí, ale tu úpravu by bylo přesto možné provést.

Ty garáže by pak samozřejmě prošly normálním povolovacím procesem, takže není pravda, že teď bude muset proběhnout nový archeologický průzkum, který celou rekonstrukci na dlouhou dobu pozdrží. To je další lež!

Městské části a jejím obyvatelům se tímto krokem vyjde částečně vstříc, protože podzemní garáže nebudou úplně smeteny ze stolu a věřím, že při dobré komunikaci nakonec souhlas k rekonstrukcí dají, ale Malostranské náměstí bude v tuto chvíli bez garáží. Vím, že jsem vděčným objektem pro srandičky, ale i nepravdivé útoky. Nicméně, pravda je taková, že rekonstrukce se nezastavuje a rozhodně nebude součástí rekonstrukce výstavba podzemních garáží.